Новые начинания могут обернуться провалом

28 марта в народном календаре получило название Александров день, или Лесное ухоженье. Кроме того, в 2021 году на эту дату приходится и полнолуние, с которым также связан ряд примет и суеверий.

Издавна наши предки чтили лес, который кормил их. Здесь охотились, собирали грибы и ягоды, лекарственные травы, хворост. Поэтому и появился в народном календаре отдельный день, когда лесу возносили хвалы и выражали благодарность.

Что можно делать 28 марта

Особое внимание в этот день обращали на сны. Если приснился ангел – это предвещает долгую жизнь. Богатство сулил сон, где вы набираете воду. А вот если приснилась свинья, которая что-то есть – это плохой знак. Значит, в скором времени вы станете жертвой воров.

В полнолуние хорошо делать крупные покупки.

Что нельзя делать

Этот день считается неудачным для стрижки. Мыть голову тоже не стоит.

Плохой приметой считается поссориться с кем-то – конфликт может затянуться.

28 марта суеверные люди советуют не давать и не брать в долг. Иначе жди финансовых потерь.

Новые проекты лучше перенести на другой день. Начинания могут обернуться провалом, так что не стройте на 28 марта грандиозных планов.

Приметы на 28 марта

Чайки прилетели – значит, скоро потеплеет.

Если встретите женщину с полными ведрами – это к деньгам.

От сглаза в этот день суеверные советуют приколоть к одежде булавку.

Полный календарь народных праздников на апрель 2021 года читайте здесь.