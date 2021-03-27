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28 марта в народном календаре получило название Александров день, или Лесное ухоженье. Кроме того, в 2021 году на эту дату приходится и полнолуние, с которым также связан ряд примет и суеверий.
Издавна наши предки чтили лес, который кормил их. Здесь охотились, собирали грибы и ягоды, лекарственные травы, хворост. Поэтому и появился в народном календаре отдельный день, когда лесу возносили хвалы и выражали благодарность.
Особое внимание в этот день обращали на сны. Если приснился ангел – это предвещает долгую жизнь. Богатство сулил сон, где вы набираете воду. А вот если приснилась свинья, которая что-то есть – это плохой знак. Значит, в скором времени вы станете жертвой воров.
В полнолуние хорошо делать крупные покупки.
Чайки прилетели – значит, скоро потеплеет.
Если встретите женщину с полными ведрами – это к деньгам.
От сглаза в этот день суеверные советуют приколоть к одежде булавку.
Полный календарь народных праздников на апрель 2021 года читайте здесь.
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