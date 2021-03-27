Александров день и полнолуние: что нельзя делать 28 марта

Александров день и полнолуние: что нельзя делать 28 марта
Фото: pixabay.com
 Новые начинания могут обернуться провалом

28 марта в народном календаре получило название Александров день, или Лесное ухоженье. Кроме того, в 2021 году на эту дату приходится и полнолуние, с которым также связан ряд примет и суеверий.

Издавна наши предки чтили лес, который кормил их. Здесь охотились, собирали грибы и ягоды, лекарственные травы, хворост. Поэтому и появился в народном календаре отдельный день, когда лесу возносили хвалы и выражали благодарность.

Что можно делать 28 марта

Особое внимание в этот день обращали на сны. Если приснился ангел – это предвещает долгую жизнь. Богатство сулил сон, где вы набираете воду. А вот если приснилась свинья, которая что-то есть – это плохой знак. Значит, в скором времени вы станете жертвой воров.

В полнолуние хорошо делать крупные покупки.

Что нельзя делать

  • Этот день считается неудачным для стрижки. Мыть голову тоже не стоит.
  • Плохой приметой считается поссориться с кем-то – конфликт может затянуться.
  • 28 марта суеверные люди советуют не давать и не брать в долг. Иначе жди финансовых потерь.
  • Новые проекты лучше перенести на другой день. Начинания могут обернуться провалом, так что не стройте на 28 марта грандиозных планов.

Приметы на 28 марта

Чайки прилетели – значит, скоро потеплеет.

Если встретите женщину с полными ведрами – это к деньгам.

От сглаза в этот день суеверные советуют приколоть к одежде булавку.

Полный календарь народных праздников на апрель 2021 года читайте здесь.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

Щербакова хохотала из-за перекошенного флага: фигуристки РФ заняли весь пьедестал на ЧМ

Наши спортсменки впервые в истории забрали все медали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей