Удача будет на стороне представителей трех знаков

Предстоящая неделя будет непростой. Для того, чтобы сохранить свое здоровье и избежать стрессовых ситуаций, звезды советуют прислушаться к их советам. Некоторым знакам, например, стоит потуже затянуть пояса, чтобы избежать финансовых проблем, другим же звезды обещают повышение и судьбоносные встречи.

Овен

Представителям знака на этой неделе нужно быть готовыми к получению интересных рабочих предложений. В середине недели, скорее всего, придется понервничать. Это может стать причиной проблем со здоровьем. Проявите сдержанность, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.

Телец

Тельцов ждет улучшение финансового положения. Но для получения денег предстоит хорошо потрудиться. Но лучше во всем знать меру, иначе старые болезни могут дать о себе знать. Во второй половине недели возможны интересные знакомства, поэтому не вздумайте сидеть дома.

Близнецы

Представители знака легко найдут подход к людям, которые прежде казались им неприступными. Это может стать причиной долгожданного повышения на работе. В личной жизни все будет гармонично.

Рак

На этой неделе Ракам придется справляться с чрезмерной нагрузкой как на личном, так и на профессиональном фронте. Но не волнуйтесь, потому что все ваши старания обязательно заметят и оценят. Также звезды рекомендуют быть сдержаннее и не ввязываться в конфликты.

Лев

Ум и терпение помогут представителям знака добиться успеха во всех начинаниях. В середине недели может возникнуть некоторая напряженность в отношениях с коллегами. Не воспринимайте это слишком близко к сердцу и просто делайте свою работу. На выходных можно устроить вечеринку.

Дева

Настало время положить конец финансовым трудностям. Если вы до этого усердно трудились, скорее всего, на этой неделе ваше финансовое положение улучшится. Внимательно отнеситесь к информации, которую вам дает ваш возлюбленный, и берегите здоровье.

Весы

Неделя начнется для вас с хороших новостей. Обрадовать Весов могут как дома, так и на работе. Но в середине недели могут дать о себе знать проблемы со здоровьем и деньгами. Но все наладится к выходным, поэтому просто потерпите пару дней.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут купаться в лучах славы. Ваши усилия будут замечены. Да, придется много трудиться, но нет никаких сомнений, что представители знака везде преуспеют. Не исключены ссоры с близкими. Постарайтесь прислушаться к их мнению, чтобы сохранить хорошие отношения.

Стрелец

Не бойтесь заявить о себе. На этой неделе удача на вашей стороне, поэтому можно смело браться за реализацию самых смелых планов. В середине недели не забудьте уделить время вашему возлюбленному, а выходные посвятите отдыху.

Козерог

Представителям знака придется много подчиняться. На этой неделе лучше не спорить с начальством. Если Козерогам удастся это сделать, то в конце недели их ждут радостные новости.

Водолей

Водолеев ждет очень противоречивая неделя, связанная с этакими "американскими горками". Будьте готовы переживать постоянные взлеты и падения, которые прекратятся только к концу недели. Также звезды не рекомендуют вступать в ожесточенные споры и проявить сдержанность.

Рыбы

Настало время подумать о своем здоровье. Сделайте небольшой перерыв, чтобы отдохнуть, а затем вернуться к делам с новыми силами. Не исключено, что Рыбам удастся улучшить свое финансовое положение. Также не стесняйтесь спросить совета у старших.

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