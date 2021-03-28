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29 марта православные чтят память мученика Савина, который стал жертвой во время гонений на христиан.
Традиции и обычаи 29 марта
Наши предки в этот день начинали убирать сани и готовить телеги к первому выезду, поэтому в народе 29 марта называли тележным днем. Телегу необходимо было тщательно осмотреть, смазать колеса, изготовить запасные, чтобы не тратить на это время летом.
Чтобы год выдался удачным, нужно было объехать деревню на обновленной телеге. Также прислушивались к тому, какие звуки издают колеса. Если скрипели левые колеса – это к догам и болезням, правые – к богатству.
Что нельзя делать 29 марта
Что можно делать 29 марта
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