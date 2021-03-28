Не давайте деньги в долг - это может привести к нищете

29 марта православные чтят память мученика Савина, который стал жертвой во время гонений на христиан.

Традиции и обычаи 29 марта

Наши предки в этот день начинали убирать сани и готовить телеги к первому выезду, поэтому в народе 29 марта называли тележным днем. Телегу необходимо было тщательно осмотреть, смазать колеса, изготовить запасные, чтобы не тратить на это время летом.

Чтобы год выдался удачным, нужно было объехать деревню на обновленной телеге. Также прислушивались к тому, какие звуки издают колеса. Если скрипели левые колеса – это к догам и болезням, правые – к богатству.

Что нельзя делать 29 марта

Нельзя давать деньги в долг. Это может стать причиной безденежья и нищеты.

Лучше отказаться от употребления пищи после захода солнца, потому что это тоже может негативно сказаться на финансовом положении.

Откажитесь от розжига камина и не топите печь, иначе беды не избежать.

Также не нужно перетаскивать тяжести, если не хотите себе полную тягот жизнь.

Выкидывать мусор 29 марта не стоит. Вместе с ним из жилища можно вынести счастье.





Что можно делать 29 марта



Уделите время своей современной "телеге" – автомобилю. Проведите техосмотр.

Любые покупки не только поднимут настроение, но и принесут удачу.

Откажитесь от споров, чтобы не навлечь на себя беду.





Народные приметы на 29 марта

Если сегодня тепло – ждите такой же погода будет и в ближайшие дни.

Воробьи купаются в лужах – погода будет теплой и солнечной.

Солнце светит сквозь тучи – к дождю.

Снег быстро тает и текут ручьи – лето будет дождливым.

Стаи перелетных птиц кружат над домом – к потеплению.

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