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В этот день Луна будет находиться в знаке Весы. Такое положение ночного светила несколько обострит сложности в принятии решений. В данный период лучше отказаться от запуска новых проектов и осуществления глобальных перемен в жизни.
Овен
В понедельник Овнам будет сопутствовать удача в финансовых проектах. Можете смело проводить деловые переговоры. С высокой долей вероятности, они приведут к вашему обогащению.
Телец
Первую часть дня лучше посвятить собственному здоровью. Тельцам следует заняться спортом или провести время на природе. Лучше всего отправиться в путешествие на несколько дней.
Близнецы
Близнецам звезды сулят трудности на работе. Однако выдержка и целеустремленность позволят повернуть ситуацию в свою пользу. Если это удастся, представители данного знака могут серьезно продвинуться по карьерной лестнице.
Рак
29 марта лучше провести в окружении близких и родных. Отличным вариантом будет съездить на дачу и покопаться в земле. Правильный настрой позволит вам ощутить гармонию и решить застарелые проблемы.
Лев
Судьба готовит Львам потрясения. Не исключены серьезные перемены на личном фронте. Будет ли этот день благоприятным для вас, зависит от того, как вы отнесетесь к желаниям других людей. Постарайтесь быть менее эгоистичными.
Дева
29.03 Девы могут посвятить свершениям в трудовой сфере. Деловые переговоры, новые проекты обещают принести хорошую прибыль. Не исключена встреча с давними знакомыми.
Весы
Отличной идеей в понедельник будет отправиться в культурное учреждение. Можете сходить в театр или на выставку. Весы должны быть готовы к серьезным переменам в жизни. На работе вот-вот оценят ваши старания.
Скорпион
День пройдет в обычной суете. Скорпионы будут заниматься привычными делами, ждать каких-либо знаковых событий не приходится. Лучше воздержаться от поездок и провести день дома.
Стрелец
Неблагоприятный день. В первую очередь, Стрельцам необходимо уделить внимание здоровью. Возможно получение травм. Постарайтесь избегать шумных компаний и рискованных мероприятий.
Козерог
Гармоничный день. Во всех вопросах: на работе, в семье и личных отношениях будет царить тишина и спокойствие. Понедельник лучше посвятить занятию творчеством.
Водолей
Фортуна окажется на стороне Водолеев. Все задумки будут удаваться. Возможны крупные финансовые поступления. Звезды советуют представителям этого знака начать изучать какой-нибудь новый предмет, например, иностранный язык.
Рыбы
Рыбы буду чувствовать колоссальный прилив энергии. Ваш творческий потенциал окажется на высоте. Однако нужно постараться сдержать эмоции и оценивать происходящее вокруг вас трезвым взглядом.
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