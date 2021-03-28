Гороскоп на 29 марта 2021 года

Гороскоп на 29 марта 2021 года
Фото: www.pixabay.com
Конец месяца будет непростым для многих знаков зодиака

В этот день Луна будет находиться в знаке Весы. Такое положение ночного светила несколько обострит сложности в принятии решений. В данный период лучше отказаться от запуска новых проектов и осуществления глобальных перемен в жизни.

Овен

В понедельник Овнам будет сопутствовать удача в финансовых проектах. Можете смело проводить деловые переговоры. С высокой долей вероятности, они приведут к вашему обогащению.

Телец

Первую часть дня лучше посвятить собственному здоровью. Тельцам следует заняться спортом или провести время на природе. Лучше всего отправиться в путешествие на несколько дней.

Близнецы

Близнецам звезды сулят трудности на работе. Однако выдержка и целеустремленность позволят повернуть ситуацию в свою пользу. Если это удастся, представители данного знака могут серьезно продвинуться по карьерной лестнице.

Рак

29 марта лучше провести в окружении близких и родных. Отличным вариантом будет съездить на дачу и покопаться в земле. Правильный настрой позволит вам ощутить гармонию и решить застарелые проблемы.

Лев

Судьба готовит Львам потрясения. Не исключены серьезные перемены на личном фронте. Будет ли этот день благоприятным для вас, зависит от того, как вы отнесетесь к желаниям других людей. Постарайтесь быть менее эгоистичными.

Дева

29.03 Девы могут посвятить свершениям в трудовой сфере. Деловые переговоры, новые проекты обещают принести хорошую прибыль. Не исключена встреча с давними знакомыми.

Весы

Отличной идеей в понедельник будет отправиться в культурное учреждение. Можете сходить в театр или на выставку. Весы должны быть готовы к серьезным переменам в жизни. На работе вот-вот оценят ваши старания.

Скорпион

День пройдет в обычной суете. Скорпионы будут заниматься привычными делами, ждать каких-либо знаковых событий не приходится. Лучше воздержаться от поездок и провести день дома.

Стрелец

Неблагоприятный день. В первую очередь, Стрельцам необходимо уделить внимание здоровью. Возможно получение травм. Постарайтесь избегать шумных компаний и рискованных мероприятий.

Козерог

Гармоничный день. Во всех вопросах: на работе, в семье и личных отношениях будет царить тишина и спокойствие. Понедельник лучше посвятить занятию творчеством.

Водолей

Фортуна окажется на стороне Водолеев. Все задумки будут удаваться. Возможны крупные финансовые поступления. Звезды советуют представителям этого знака начать изучать какой-нибудь новый предмет, например, иностранный язык.

Рыбы

Рыбы буду чувствовать колоссальный прилив энергии. Ваш творческий потенциал окажется на высоте. Однако нужно постараться сдержать эмоции и оценивать происходящее вокруг вас трезвым взглядом.

Ранее "Утро.ру" поделилось астрологическим прогнозом от Тамары Глобы на апрель. 

Ольга ФЕДОРОВА

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