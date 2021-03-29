Гороскоп на 30 марта 2021 года

Гороскоп на 30 марта 2021 года
Фото: Утро.ру
Справиться с трудностями в последний вторник месяца поможет оптимизм

Убывающая Луна 30 марта обоснуется в Весах. Дел, задач и проблем в этот день будет немало. У некоторых людей эмоции будут превалировать над здравым смыслом, поэтому им лучше как можно меньше общаться, чтобы избежать конфликтов.

Овен

Важную работу Овны должны выполнить самостоятельно. Надо быть начеку в отношениях с новыми знакомыми. Вкладывать деньги не стоит. Есть вероятность урегулировать давние семейные конфликты, наладить отношения со старшими родственниками.

Телец 

С любыми проблемами в этот день Тельцы справятся. Разногласия с близкими останутся позади. Не исключена чрезмерная усталость, найдите время, чтобы восстановить силы. Здоровье может дать сбой – могут обостриться хронические болезни.

Близнецы

Финансовых проблем не ожидается, однако избегайте лишних трат. Удачными будут дальние поездки, тем более романтические, и светские вечеринки. Нежелательно употреблять алкоголь.  В личной жизни грядут значительные перемены.

Рак

Деловые и личные отношения Раков будут развиваться. Полезными окажутся новые знакомства. Не следует покупать украшения. Вы можете отправиться в неожиданные поездки и останетесь довольны. Настроение и самочувствие улучшит прогулка на свежем воздухе.

Лев 

Решить все задачи и справиться с испытаниями Львам под силу. Мелкие недоразумения в отношениях с окружающими способны перерасти в крупные ссоры, воздержитесь от проявления эмоций. Хорошо бы отдохнуть с семьей и родными на природе.

Дева

С повседневными делами 30 марта Девы разберутся без особых усилий. Важные бытовые вопросы вы решите. Появится время на любимое занятие и общение с близкими. От приключений на любовном фронте лучше отказаться. Уделите внимание детям.

Весы

Домашние проблемы будет отвлекать Весов от работы. Возможны споры с коллегами, которые отразятся на дальнейших отношениях. Не решайте серьезных вопросов, связанных с дорогим имуществом и большими деньгами. Устройте свидание с любимым человеком.

Скорпион

Много неожиданностей уготовила судьба в этот день Скорпионам. Все перемены окажутся на пользу. Воздержитесь от размолвок с родными и друзьями. Может ухудшиться самочувствие, отдохните. Не исключено знакомство, которое перерастет в роман.

Стрелец

Для решения профессиональных задач Стрельцам не придется прилагать чрезмерных усилий. Можно найти источник дополнительного дохода. Вечером устройте романтическое свидание или побывайте с любимым человеком в памятном для обоих месте.

Козерог

Давние проблемы Козероги решат благодаря интуиции. Начатые дела нужно завершить. Добиться успехов поможет оптимизм. С домашними заботами лучше разобраться в другое время. Друзья и старые знакомые помогут, если потребуется, то и финансово.

Водолей 

Настойчивость в этот день приведет Водолеев к заветной цели. Есть шанс добиться больше ожидаемого. Для восстановления душевного равновесия вечером лучше посмотреть хороший фильм или прогуляться с приятными людьми – это порадует.

Рыбы

Немало хороших перемен ожидает 30 марта Рыб, если они будут действовать, прислушиваясь к своей интуиции, и осторожно. Благодаря находчивости вы можете получить прибыль. Устройте приятные сюрпризы родным. Будьте внимательны к любимым.

Ранее "Утро.ру" опубликовало китайский гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака. По нему, все 12 месяцев пройдут спокойно и размеренно.     

Полина ДОРОЖКИНА

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