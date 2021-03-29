Приметы на 30 марта: что нельзя делать на Алексея Теплого 

Приметы на 30 марта: что нельзя делать на Алексея Теплого 
Фото: Jan Eifert/imago stock&people/www.globallookpress.com
Нежелательно давать посторонним то, что выпекалось в этот вторник: семья лишится благополучия

Церковь 30 марта особо поминает Божия человека Алексия. Юношей он ушел из дома, раздал все, что имел, нищим и больше десяти лет стоял на паперти у храма Пресвятой Богородицы, а затем служил в нем.

Вернувшись к родителям святой жил, не узнанный никем, и терпел издевательства слуг. Когда Алексий умер, к ложу с его телом, стоявшему в центре города приходили больные, многие из них выздоровели.

Традиции и обычаи 30 марта

На Руси дату величали Алексеем Теплым. Так как снег к этому времени почти растаял, крестьяне готовили телеги, а сани убирали до зимы.

Жители юга страны сеяли овес и ячмень. В других регионах запускали мельницы и молотили зерно на муку, заготавливали дрова.

Находили время и для забав. Самой распространенной были гусиные "бои".

Народные приметы на 30 марта

  • Тепло в этот день продлится всю весну.
  • По дорогам потекли ручьи, значит, грядут сильные паводки.
  • Если гуси летят высоко, ожидаются снегопады.
  • Скворцы прячутся – к ненастью.
  • Ясное небо сулит жаркое лето, но ягод и грибов будет мало.
  • Дождь или снег предвещают богатый урожай.

Что нельзя делать 30 марта

Отправляться в далекую поездку нежелательно – это приведет к неприятностям. Также не нужно строить планы, они не воплотятся. Запрещено угощать посторонних свежей выпечкой: из семьи уйдет благополучие.

Не полагается выбрасывать упавший с крыши снег. Не стоит зятю ссориться с тещей, иначе конфликт затянется. Давать взаймы деньги, хлеб и соль, если в доме живет младенец, не годится – с ними уйдет его счастье.

Что можно делать 30 марта

Поутру следует умыться растопленным снегом с крыши. Все дела надо завершить до полудня. Затем желательно приготовить праздничный ужин и собраться на него всей семьей. Хорошо бы в этот день мужчинам проведать матерей своих жен.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на апрель 2021 года. Некоторые из них дошли до наших дней.  

Полина ДОРОЖКИНА

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