Гороскоп на 31 марта 2021 года

Гороскоп на 31 марта 2021 года
Фото: Утро.ру
Приниматься за новые дела астрологи не рекомендуют

Убывающая Луна 31 марта переберется в знак Скорпиона. Для достижения успехов на работе в эту среду надо применить силу воли. Желательно думать только о хорошем. Благоприятное время для избавления от вредных привычек, а также ненужных и старых вещей.

Овен

Максимальная собранность и усидчивость потребуется Овнам. Чтобы избежать конфликтов, не грубите окружающим. Придется разбираться с домашними проблемами – ремонтировать, менять, приобретать. Времени на романтические отношения почти не останется.

Телец 

Реализовать задуманное Тельцы в этот день смогут. Благоприятный момент для составления планов на будущее. Пригласите в гости коллег, друзей, отдохните с ними. Есть вероятность романтических сюрпризов. Вам могут признаться в чувствах.

Близнецы

Разум 31 марта у Близнецов должен преобладать над эмоциями. Отношения в коллективе наладятся. Трудности вы преодолеете, желаемого добьетесь. Вам могут поступить очень хорошие новости. Порадуют романтические свидания.

Рак

В последнюю среду месяца Ракам поможет интуиция. Хорошо бы отправиться в путешествие, где можно познакомиться с необычными людьми и получить много приятных впечатлений. Можно устроить вечеринку. Не спорьте с любимым человеком, будьте нежнее и мягче.

Лев 

Все, что было задумано, Львам следует исполнить незамедлительно. Удастся многого добиться. Не исключены значительные денежные поступления, что поможет решить проблемы с имуществом или приобрести что-то большое. Воздержитесь от конфликтов.

Дева

У Дев может не получиться воплотить задуманное. Берегите ценные вещи: велик риск потери. Разбираться с важными делами нежелательно. Ссоры и разногласия в семье останутся позади. Откровенничать со всеми подряд о личной жизни не стоит.

Весы

Больших успехов в делах добьются в этот день Весы. Вы легко заведете новые знакомства. На развлечения и запланированные покупки не хватит средств. Дома могут возникнуть неожиданные бытовые проблемы. Близкие помогут и поддержат.

Скорпион

И непростые дела окажутся Скорпионам по плечу. Любые поездки – короткие и дальние – окажутся удачными и оставят приятные воспоминания. Финансы хорошо бы приберечь на отпуск. Эмоции нужно держать под контролем, чтобы не поссориться с близкими.

Стрелец

Позитивное настроение поможет Стрельцам преодолеть любые трудности. Есть вероятность приобрести полезный опыт и найти возможность больше заработать. Сохраните дистанцию с новыми знакомыми – их намерения не так хороши, как кажутся.

Козерог

И в самых запутанных ситуациях Козероги разберутся, выполнят свою работу, помогут другим. Добиться поставленной цели вам удастся. Ближе к вечеру не исключены приятные сюрпризы. Вы успеете решить личные проблемы и отлично провести время в приятной компании.

Водолей 

Достичь желаемых результатов Водолеи 31 марта смогут, если верно расставят приоритеты. С поездкой за рулем и приобретением автомобиля надо повременить. Могут осложниться отношения со старшими родственниками – постарайтесь не конфликтовать.

Рыбы

Умение нестандартно мыслить и быстро принимать решения помогут Рыбам добиться больших успехов. Возможны приятные знакомства и получение добрых известий. От всех излишеств нужно отказаться. Не исключены значительные перемены в личной жизни.

Ранее на "Утро.ру" вышел любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака. За эти 12 месяцев одни заведут романы, другие задумаются о создании семьи, а третьи отпразднуют свадьбы.    

Полина ДОРОЖКИНА

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