Приметы на 31 марта: что нельзя делать в Кириллов день 

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в Кириллов день 
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
В эту среду не положено брать и давать взаймы деньги, иначе весь год придется провести в долгах

Православные чтут  31 марта святого Кирилла. Он был монахом, затем пресвитером, а потом – архиепископом.

Традиции и обычаи 31 марта

Наши предки именовали дату фразой "Кирилл – дери полоз". К этому дню сани уже с трудом передвигались из-за того, что снег почти растаял, их полозья скребли по земле и повреждались.

Женщины на Руси собрали и сушили мать-и-мачеху. Когда понадобится, из нее готовили отвар от простуды.

Также принято было оставлять сладкое угощение домовому, который, по поверью, должен проснуться в ночь на 1 апреля. А еще проводили разные обряды в полях, читали заговоры – на урожай.

Народные приметы на 31 марта

  • Звезды видны меньше, чем раньше, пойдет дождь.
  • Летают комары, значит, погода будет ясная, солнечная.
  • Если прилетели лебеди, холода уйдут.
  • Показавшиеся цветы мать-и-мачехи сулят теплый апрель и скорый приход лета.
  • Снег шершавым стал – к богатому урожаю, гладким – к мизерному.
  • Вьющаяся в воздухе мошкара предвещает много грибов.

Что нельзя делать 31 марта

1. Не стоит ходить в гости.

2. Стричь волосы и ногти не разрешается.

3. Брать и давать взаймы деньги не годится.

4. Не положено за столом говорить о чужих недостатках.

5. Запрещено приглашать кого-то в дом и впускать тех, кто пришел.

6. Не рекомендуется надевать не свои вещи и меняться одеждой с родными.

7. Доедать и допивать из чьей-то посуды не следует.

Что можно делать 30 марта

Если взошли подснежники, надо готовить семена гвоздики, петунии, герани, астры – на рассаду.

Ранее "Утро.ру" назвало все церковные праздники в апреле 2021 года. Среди них будут два великих и дни особого поминовения умерших.   

Полина ДОРОЖКИНА

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