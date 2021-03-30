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Православные чтут 31 марта святого Кирилла. Он был монахом, затем пресвитером, а потом – архиепископом.
Традиции и обычаи 31 марта
Наши предки именовали дату фразой "Кирилл – дери полоз". К этому дню сани уже с трудом передвигались из-за того, что снег почти растаял, их полозья скребли по земле и повреждались.
Женщины на Руси собрали и сушили мать-и-мачеху. Когда понадобится, из нее готовили отвар от простуды.
Также принято было оставлять сладкое угощение домовому, который, по поверью, должен проснуться в ночь на 1 апреля. А еще проводили разные обряды в полях, читали заговоры – на урожай.
Народные приметы на 31 марта
Что нельзя делать 31 марта
1. Не стоит ходить в гости.
2. Стричь волосы и ногти не разрешается.
3. Брать и давать взаймы деньги не годится.
4. Не положено за столом говорить о чужих недостатках.
5. Запрещено приглашать кого-то в дом и впускать тех, кто пришел.
6. Не рекомендуется надевать не свои вещи и меняться одеждой с родными.
7. Доедать и допивать из чьей-то посуды не следует.
Что можно делать 30 марта
Если взошли подснежники, надо готовить семена гвоздики, петунии, герани, астры – на рассаду.
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