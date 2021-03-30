Звезды будут оберегать некоторых людей все 12 месяцев

В жизни каждого человека бывают взлеты и падения. Немногие догадываются, что огромное влияние на судьбу оказывают космические объекты. Однако именно от их воли зависит, станет ли год успешным для тех или иных знаков зодиака. В этом году в ряду счастливчиков оказались три знака. Людям, родившимся в определенный период, звезды будут помогать в течение всего 2021 года. Им будет сопутствовать удача в любовных делах и финансовых вопросах.



Козерог

Представители этого знака славятся своим трудолюбием и упорством. Козероги редко отступают перед препятствиями и зачастую идут напролом, несмотря на даже самые неблагоприятные условия. Такую настойчивость решили поощрить звезды. В этом году Козерогам улыбнется удача. Вселенная поможет им продвинуться по карьерной лестнице или найти более перспективную работу. В любовных делах тоже все будет отлично. Главное, не игнорировать посылаемые Вселенной знаки.

Близнецы

Близнецы отличаются высоким интеллектом и любознательностью. Они редко отказываются от реализации задуманных планов, несмотря на трудности. Помимо этого, представители знака умеют сохранять оптимистичный настрой в любой ситуации. Вселенная благосклонно относится к такой несгибаемой вере в лучшее и победу. В 2021-м году она поможет Близнецам реализовать их планы и мечты. Космические покровители направят им нужных людей. Также Близнецы постоянно будут сталкиваться с таинственными знаками. Доверьтесь своей интуиции, и год окажется максимально продуктивным.

Рак

Активность и повышенная эмоциональность – отличительные черты этого знака зодиака. Раки любят быть в центре внимания и очень дорожат связями с близкими людьми. Также представители данного знака всегда готовы прийти на выручку другим. Высокий уровень эмпатии заставляет их искренне сопереживать окружающим. В текущем году Раки будут находиться под защитой звезд. Высшие силы приготовили для них немало добрых вестей. Успех будет сопутствовать Ракам во всех начинаниях – на любовном фронте, в здоровье и трудовой деятельности.

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