Гороскоп на 1 апреля 2021 года

Гороскоп на 1 апреля 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды советуют провести этот день весело

Луна 1 апреля все еще идет на убыль и остается в Скорпионе. Наступило время перемен, следует быть готовым к ним. Есть шанс реализовать замыслы. Следует больше внимания уделить любимым.

Овен

Сложные дела Овнам лучше отложить. И в дальние поездки отправляться не стоит. Возможны проблемы с деньгами. Надо меньше волноваться, чтобы не ухудшилось самочувствие. Вечером хорошо бы побывать на большом мероприятии или сходить в кино.

Телец 

Со всеми задачами Тельцы справятся, причем выполнение одной из них сулит немалую прибыль. Однако из-за перенапряжения вы рискуете потерять много сил. Новые знакомства пригодятся в будущем. Позаботьтесь о здоровье, уделите время отдыху.

Близнецы

За важную работу Близнецам 01.04.2021 лучше взяться ближе к полудню. Друзья поделятся интересными новостями. Есть шанс приобрести давно желаемое, обдумать поездку в отпуск и подготовить все, что для нее нужно. Порадуют романтические свидания.

Рак

Благодаря самодисциплине и усидчивости со многими проблемами Раки в этот день разберутся. Из-за массы домашних дел вам придется отказаться от развлечений. Однако надо восстановить силы и расслабиться, для чего подойдут короткие поездки и активный отдых.

Лев 

Завершение серьезных дел Львам не следует переносить на другое время, тогда все удастся наилучшим образом. Не отвлекайтесь 1 апреля на мелочи и твердо идите к поставленной цели. Ваши добрые шутки разрядят обстановку и помогут расслабиться коллегам и семье.

Дева

Трудно придется 01.04. Девам. Понадобится исправлять ошибки других и решать чужие проблемы, все успеть, мирить и веселить родных. Не исключены большие траты на семью. Зато неожиданные поездки окажутся приятными и оставят хорошие впечатления.

Весы

На работе Весов ждут победы, а в финансовом плане – сплошные убытки, даже несмотря на строгую экономию. Чтобы улучшить настроение, вечером лучше поиграть и развлечься в компании друзей или с детьми. Холостым можно отправиться на свидание.

Скорпион

Чтобы преодолеть все испытания, Скорпионам 1 апреля нужно действовать далеко не привычным способом. Приобретать стоит только те предметы и вещи, что наверняка пригодятся. Возможно получение денег и подарков, которые вам очень понравятся.

Стрелец

Только собственные интересы будут в этот день занимать Стрельцов. Для реализации задуманного потребуется поддержка влиятельных людей. В личной жизни стоит проявить инициативу, тогда в паре наладятся отношения, а одинокие встретят свою половинку.

Козерог

Многого добиться Козерогам удастся, если они спокойно и аккуратно обойдут все преграды. Неплохо бы подсчитать финансы и правильно распределить бюджет, отложив некоторую сумму в копилку. Можно порадовать семью покупками чего-то необходимого для дома.

Водолей 

Добрые известия и заманчивые предложения могут получить 01.04.2021 Водолеи. С бытовыми проблемами вы справитесь без особого труда. Ближе к вечеру не исключены встречи с друзьями. Также возможно знакомство, которое перерастет в роман.

Рыбы

Благодаря серьезному отношению к делам и ответственности Рыбы смогут добиться успехов. Ваши желания и планы должны сбыться. Подсказанные старыми друзьями идеи пригодятся. Воздержитесь от общения с "темными лошадками" и в участия в разных авантюрах.

На днях стало известно, кому повезет в апреле 2021 года. Черная полоса для некоторых знаков зодиака во втором месяце весны закончится.

Полина ДОРОЖКИНА

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