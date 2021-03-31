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Верующие 1 апреля почитают святую Дарию. За веру в Иисуса Христа ее жестоко пытали и казнили.
Традиции и обычаи 1 апреля
На Руси эту дату величали по-разному: Дарья Грязная, Пролубница, Грязнопролубка. Все названия были связаны с тем, что у прорубей в это время тает лед, вода желтеет, появляется грязь.
Также существовало поверье, что в ночь на 1 апреля просыпается домовой. Чтобы сбить его с толку, было принято подшучивать друг над другом. Также наши предки старались задобрить духа, ведь верили, что его хорошее расположение сделает год удачным.
Народные приметы на 1 апреля
Что нельзя делать 1 апреля
1. Не стоит давать посторонним свой хлеб.
2. Печалиться, горевать не рекомендуется.
3. Женщинам не положено оглядываться на голоса других дам.
4. Думать о плохом не годится.
5. Запрещено в этот день плакать.
Что можно делать 1 апреля
1. Следует веселиться, смеяться, шутить, разыгрывать.
2. Женщинам нужно оборачиваться на мужские голоса.
3. Сны, приснившиеся в ночь на 1 апреля, желательно запомнить.
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