Приметы на 1 апреля: что нельзя делать на Дарью Грязную

Приметы на 1 апреля: что нельзя делать на Дарью Грязную
Фото: F. Herrmann/blickwinkel/www.globallookpress.com
В этот четверг не следует угощать посторонних хлебом, иначе придется бедствовать и просить милостыню

Верующие 1 апреля почитают святую Дарию. За веру в Иисуса Христа ее жестоко пытали и казнили.

Традиции и обычаи 1 апреля

На Руси эту дату величали по-разному: Дарья Грязная, Пролубница, Грязнопролубка. Все названия были связаны с тем, что у прорубей в это время тает лед, вода желтеет, появляется грязь.

Также существовало поверье, что в ночь на 1 апреля просыпается домовой. Чтобы сбить его с толку, было принято подшучивать друг над другом. Также наши предки старались задобрить духа, ведь верили, что его хорошее расположение сделает год удачным.

Народные приметы на 1 апреля

  • Ночью звезд не видать, значит, днем тепло будет.
  • Отрывистые раскаты грома сулят улучшение погоды.
  • Шумно бегущая талая вода предвещает сочную молодую траву.
  • Ясно и сухо – к ветреному лету, дождь идет – к сырому и пасмурному.
  • Если снег не тает, урожай ожидается скудный.
  • Погода в этот четверг повторится в октябре.

Что нельзя делать 1 апреля

1. Не стоит давать посторонним свой хлеб.

2. Печалиться, горевать не рекомендуется.

3. Женщинам не положено оглядываться на голоса других дам.

4. Думать о плохом не годится.

5. Запрещено в этот день плакать.

Что можно делать 1 апреля

1. Следует веселиться, смеяться, шутить, разыгрывать.

2. Женщинам нужно оборачиваться на мужские голоса.

3. Сны, приснившиеся в ночь на 1 апреля, желательно запомнить.

Ранее сообщалось о церковных праздниках в апреле 2021 года. Великих православных торжеств во втором месяце весны только два.  

Полина ДОРОЖКИНА

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