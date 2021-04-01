В эту пятницу не следует поддаваться азарту и рисковать – это приведет к значительным потерям

По-прежнему убывающая Луна 2 апреля обоснуется в знаке Стрельца. Подписание важных документов лучше отложить. Астрологи не советуют участвовать в сомнительных проектах. Нежелательно приобретать дорогие предметы и вещи.

Овен

Много интересного узнают в этот день Овны. Держите эмоции под контролем, чтобы не поссориться с близкими. Откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. Есть вероятность получить помощь от новых знакомых. Порадует общение с любимым человеком.

Телец

Все дела Тельцы 02.04.2021 успеют завершить. Не стоит останавливаться на достигнутом, стремитесь к новым высотам, не бойтесь перемен. Выполнить разные задачи поможет сила воли. Не исключена поездка, которая откроет новые перспективы.

Близнецы

Делать карьеру Близнецам нужно, используя непривычные методы. Наблюдайте за окружающими, проявляйте корректность в общении, устаивайте встречи с влиятельными людьми. Можно найти еще один источник дохода. Вечер надо провести с семьей и раньше лечь спать.

Рак

От волнений и невеселых мыслей Раков отвлечет работа. Решение всех серьезных вопросов лучше отложить. Очень кстати придется поддержка старых приятелей. Все поездки стоит перенести или совсем отменить. Уделите время отдыху с друзьями и родными.

Лев

В работе Львы 2 апреля добьются успехов. Деловые отношения надо отделять от личных. Откажитесь от лишних трат. Помогите близким. На встрече с давними знакомым вы можете получить радостное известие. Не исключен подарок, о котором вы мечтали.

Дева

Сложный день предстоит пережить Девам. Вас ожидают трудности, в том числе финансовые. Однако справиться с ними возможно, причем довольно успешно. Есть вероятность получить новые знания, которые пригодятся в будущем. Возможны романтические знакомства.

Весы

Задач, в том числе тяжелых и срочных, у Весов будет много, желательно быть сосредоточеннее и прилежнее, иначе ошибок не избежать. Не исключены потери документов и денег, а также большие расходы. Зато в личной жизни грядут положительные изменения.

Скорпион

Тяжело будет достичь успехов Скорпионам. Придется схватывать на лету, перенимать опыт. Вам могут поступить заманчивые предложения. Разделяйте деловое и личное. Не обсуждайте работу с друзьями и близкими. Устройте поездку с семьей на природу, пикник.

Стрелец

Знания и опыт окажутся полезны Стрельцам в работе над новыми проектами. От проявления негативных эмоций следует воздержаться. Вам могут вернуть старые долги. Есть риск поссориться с дорогими для вас людьми. Постарайтесь успокоиться и не впадать в отчаяние.

Козерог

Завершить текущие дела Козероги смогут без особого труда. Благодаря хорошему настроению удастся легко разобраться с домашними проблемами. Порадуют мелкие приобретения. Отлично пройдут поездки, в которых рядом будет любимый человек.

Водолей

Нервы Водолеев будут на пределе, но пускать их в ход не стоит. Терпение поможет избежать ссор с родственниками и знакомыми. Необходимо решить финансовые и бытовые вопросы. Новое знакомство способно перерасти в дружбу, а позже – и в роман.

Рыбы

Одни сложные задачи Рыбы быстро выполнят, другие отложат. Нежелательно давать деньги в долг. Чтобы решить бытовые проблемы, придется заметно потратиться. Оптимизм поможет во многом. Вас ждут приятные встречи, интересные знакомства.

На днях "Утро.ру" поделилось гороскопом на неделю – с 29 марта по 4 апреля. Согласно ему, удачными эти семь дней будут для тех, кто родился под тремя знаками зодиака.