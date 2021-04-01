В эту пятницу нежелательно считать деньги и продукты – их может стать значительно меньше

Христиане поминают 2 апреля почитают святую Фотинию. Это была проповедница Евангелия.

Традиции и обычаи 2 апреля

На Руси дату называли днем Фотиньи Колодезницы, так как по библейскому преданию, именно эта святая напоила Иисуса Христа водой из колодца.

Такую же воду наши предки считали в этот день наделенной особенной, живительной, силой. Ею умывались поутру, брызгали на свои дома, скотину и землю.

Еще величали Фотинью Самарянкой. Верили, что молитвы этой святой помогут излечиться от лихорадки.

Крестьяне сеяли на Фотинью рожь. А также совершали специальный обряд – чтобы в доме был достаток

Народные приметы на 2 апреля

Ночная прохлада и жара днем сулят хорошую погоду в следующие несколько дней.

Заяц белый пробежал, значит, снег пойдет.

Синие облака предвещают дождь и тепло.

Прилетели трясогузки – к скорому началу ледохода.

Вьющие гнезда на северной стороне птицы указывают, что лето ожидается холодное.

Если в этот день ненастно, осенью много грибов будет.

Что нельзя делать 2 апреля

Не рекомендуется в эту пятницу носить одежду из любой ткани, кроме льна: можно навлечь порчу и сглаз. Поить гостей и путников свежей водой не положено, чтобы не отдать им здоровье. Варить и есть бульоны и супы из курей не следует – грозят болезни.

Делиться планами не годится, иначе они не реализуются. Подсчитывать продуктовые и денежные запасы не годится – в противном случае и того, и другого заметно поубавится.

Что можно делать 2 апреля

Желательно напоить семью и родных свежей водой, тогда они будут здоровыми и сильными, а путникам и гостям предлагать только вчерашнюю. Позволено жарить, тушить и запекать мясо птицы.

Ранее "Утро.ру" писало, как провести Великий четверг. Для этого дня у наших предвов тоже были ритуалы, обычаи, традиции и приметы.