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Христиане поминают 2 апреля почитают святую Фотинию. Это была проповедница Евангелия.
Традиции и обычаи 2 апреля
На Руси дату называли днем Фотиньи Колодезницы, так как по библейскому преданию, именно эта святая напоила Иисуса Христа водой из колодца.
Такую же воду наши предки считали в этот день наделенной особенной, живительной, силой. Ею умывались поутру, брызгали на свои дома, скотину и землю.
Еще величали Фотинью Самарянкой. Верили, что молитвы этой святой помогут излечиться от лихорадки.
Крестьяне сеяли на Фотинью рожь. А также совершали специальный обряд – чтобы в доме был достаток
Народные приметы на 2 апреля
Что нельзя делать 2 апреля
Не рекомендуется в эту пятницу носить одежду из любой ткани, кроме льна: можно навлечь порчу и сглаз. Поить гостей и путников свежей водой не положено, чтобы не отдать им здоровье. Варить и есть бульоны и супы из курей не следует – грозят болезни.
Делиться планами не годится, иначе они не реализуются. Подсчитывать продуктовые и денежные запасы не годится – в противном случае и того, и другого заметно поубавится.
Что можно делать 2 апреля
Желательно напоить семью и родных свежей водой, тогда они будут здоровыми и сильными, а путникам и гостям предлагать только вчерашнюю. Позволено жарить, тушить и запекать мясо птицы.
Ранее "Утро.ру" писало, как провести Великий четверг. Для этого дня у наших предвов тоже были ритуалы, обычаи, традиции и приметы.
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