Хорошо бы в эту субботу заняться спортом, активно отдохнуть и развлечься

Все еще убывающая Луна 3 апреля из Стрельца медленно переберется в знак Козерога. Для бурной деятельности больше подойдет время до полудня. Ближе к вечеру желательно уделить внимание родным и близким. Романтические свидания лучше отложить.

Овен

Из-за новости, полученной 03.04.2021, Овны изменят планы на ближайшее время. Решить многие вопросы поможет интуиция Взятые в долг деньги нужно срочно вернуть. Хорошо бы отправиться с любимым человеком на природу – в лес или к речке, озеру.

Телец

С делами Тельцы в этот день справятся, если не станут отвлекаться на посторонние мысли. Воздержитесь от подозрительности, критики, непродуманных поступков и ревности. Больше верьте в свои силы. Постарайтесь зарядиться позитивом. Уделите внимание близким.

Близнецы

Воплотить задуманное Близнецам 3 апреля удастся. Хотя будет шанс увеличить доходы, не исключены серьезные финансовые проблемы. Помощь друзей и поддержка авторитетных людей окажутся весьма кстати. Берегите силы, найдите время для их восстановления.

Рак

Торопиться и браться за все сразу Ракам в эту субботу не следует. Контролируйте свои поступки и эмоции. Разобраться с домашними заботами помогут близкие. Возможны приятные сюрпризы и знакомства, одно из которых перерастет в бурный роман и свадьбу.

Лев

Больших проблем у Львов 3 апреля не ожидается. А вот успехи возможны, в том числе в сложных делах. Не стоит придавать значение мелким неудачам. Избегайте крупных трат. Отправьтесь на рыбалку, устройте отдых на природе. В личной жизни проявите инициативу.

Дева

Вертеться и многое успевать придется Девам в этот день, для чего потребуется немало усилий. Чтобы не остаться на мели, откажитесь от приобретений и других расходов. Неотложные бытовые проблемы следует решить. Возможно начало новых романтических отношений.

Весы

Добиться заметного прогресса в делах Весам 03.04.2021 удастся. Не исключены выгодные приобретения и приятные подарки. Надо помочь детям выбраться из непростой ситуации. Дома пора избавиться от старых и ненужных вещей. Избегайте ссор с любимым человеком.

Скорпион

Трудности будут подстерегать Скорпионов в эту субботу на каждом шагу. От споров и выяснения отношений надо воздержаться. Поберегите финансы, не расходуйте их понапрасну. Отложите поездки. Ближе к вечеру отправляйтесь на прогулку, отдохните.

Стрелец

Для решения всех вопросов 3 апреля Стрельцам подходит. Даже сложные задачи вы сумеете выполнить. Любые преграды вам нипочем. Может сбыться давняя мечта. Пригласите гостей, обсудите планы с близкими. Одинокие могут встретить свою вторую половинку.

Козерог

Благополучно все сложится в этот день у Козерогов. Вы достигнете поставленных целей без особых усилий. Не исключено получение заманчивых предложений по работе. Есть вероятность знакомств с людьми, опыт которых пригодится в будущем, и нового романа.

Водолей

Прежние старания Водолея 03.04.2021 принесут желаемые результаты. От больших приобретений лучше отказаться. Вместо шумных мероприятий и встреч с друзьями отправляйтесь на свидание – получите массу удовольствия.

Рыбы

Даже масштабные и непростые задачи Рыбам в эту субботу по плечу. Их выполнение поспособствует профессиональному росту, повышению в должности. Поездка по личным делам принесет удачу. Общение с родными и близкими порадует.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на апрель 2021 года. Этот месяц подходит для того, чтобы взяться за что-то новое.