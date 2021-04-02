Не стоит в эту субботу поливать комнатные цветы – они способны отнять у семьи достаток и счастье

Верующие 3 апреля поминают святителя Фому. Он был патриархом в Константинополе.

Традиции и обычаи 3 апреля

На Руси эту дату именовали Фомин день – в честь святого. Еще величали днем Водяного, отмечали праздник бога моря. Чтобы он, проснувшись, не сердился, наши предки приносили к рекам и озерам вкусности и деньги.

Также называли Катаником, поскольку в это время в последний раз катались на санках. Нарезвившись, их чистили, сушили и убирали до зимы.

Народные приметы на 3 апреля

Ночью ясно, значит, ожидаются заморозки.

Утренние солнечные лучи предвещают погожий день.

Если мать-и-мачеха цветет, и комары появились, будет тепло.

На березе листья появились раньше, чем на ольхе – к засухе лето, наоборот – к дождям.

Гром на Фому сулит богатый урожай.

Что нельзя делать 3 апреля

1. Запрещено трем женщинам сидеть за одним столом.

2. Не рекомендуется стирать и менять постельное белье.

3. Поливать комнатные цветы не следует.

4. Надевать вещи со швами снаружи не положено.

5. Варить борщ не разрешается.

6. Не годится печь пироги с картофельной начинкой.

Что можно делать 3 апреля

1. Следует наводить полный порядок в доме.

2. Нужно пригласить всех родных и близких за стол, поговорить обо всем.

3. Положено разгадать свои сны, так как в ночь на 3 апреля они считаются вещими и могут предсказать, что ждет в ближайшее время.

Ранее стали известны народные приметы на все случаи жизни. С их помощью можно разгадать подсказки судьбы.

