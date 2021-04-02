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Верующие 3 апреля поминают святителя Фому. Он был патриархом в Константинополе.
Традиции и обычаи 3 апреля
На Руси эту дату именовали Фомин день – в честь святого. Еще величали днем Водяного, отмечали праздник бога моря. Чтобы он, проснувшись, не сердился, наши предки приносили к рекам и озерам вкусности и деньги.
Также называли Катаником, поскольку в это время в последний раз катались на санках. Нарезвившись, их чистили, сушили и убирали до зимы.
Народные приметы на 3 апреля
Что нельзя делать 3 апреля
1. Запрещено трем женщинам сидеть за одним столом.
2. Не рекомендуется стирать и менять постельное белье.
3. Поливать комнатные цветы не следует.
4. Надевать вещи со швами снаружи не положено.
5. Варить борщ не разрешается.
6. Не годится печь пироги с картофельной начинкой.
Что можно делать 3 апреля
1. Следует наводить полный порядок в доме.
2. Нужно пригласить всех родных и близких за стол, поговорить обо всем.
3. Положено разгадать свои сны, так как в ночь на 3 апреля они считаются вещими и могут предсказать, что ждет в ближайшее время.
Ранее стали известны народные приметы на все случаи жизни. С их помощью можно разгадать подсказки судьбы.
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