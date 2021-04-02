Весной 2021 года фортуна окажется на стороне шести знаков зодиака

Звезды сулят успех в вопросах заработка во втором месяце весны. Однако повезет не всем. Как гласит финансовый гороскоп на апрель, кому-то придется потрудиться, чтобы нарастить свой доход, а кому-то, как считают астрологи, особо делать ничего не придется.

Так, Рыб ждут неожиданные премии и денежные подарки. Их финансовое состояние, которое в последнее время испытывало давление, улучшится благодаря тому, что Венера будет в знаке Овна первые две недели месяца.

А вот самим Овнам можно будет пожинать плоды своих трудов в виде денег уже после 14 апреля. Это касается тех, кто недавно научился чему-то новому. Другим же стоит поработать над своими профессиональными навыками, и приятные предложения не заставят себя ждать.

Близнецы в этом месяце смогут почувствовать, как и откуда придут деньги. Неожиданные финансовые потоки могут открыться 9, 14 и 18 числа.

Ракам астрологи советуют присмотреться к инвестициям. Сейчас есть шанс выгодно сыграть на вложениях в акции и облигации, а также сорвать куш в лотерее. Крупные сделки и покупки лучше совершать 3,6, 9 и 24 апреля.

Повезет с деньгами в апреле и Девам. У многих представителей знака редко бывают финансовые трудности, но этот месяц особенно удачен. Вам удастся подзаработать при неожиданных обстоятельствах 10, 15 и 17 апреля.

Скорпионы тоже могут рассчитывать на изменение в финансах. Начало года для вас выдалось не очень удачным, но сейчас пришло время отыграть свое. Можно совершать крупные сделки и покупки после 15 апреля, передает "Эксперсс газета".

Ранее "Утро.ру" делилось общим гороскопом на апрель для всех знаков зодиака.