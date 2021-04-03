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4 апреля получило в народном календаре название
Василий Теплый. На Руси считалось, что именно с этого дня начинается настоящее
потепление и весна вступает в свои права.
По традиции в этот день каждая хозяйка пекла калачи. И если хлеб у простых людей был в основном ржаным, то это угощение готовили чаще всего из пшеничной муки.
Мужчины на Василия Теплого тщательно осматривали дома и решали, нужен ли ремонт.
Если снег еще не стаял, женщины белили холсты.
Крестьяне в этот день определяли, каким будет урожай. Для этого наблюдали ранним утром за солнцем. Если солнечный диск в кругах – урожай будет хорошим.
Считалось, что сны, увиденные в ночь на 4 апреля, сбываются через неделю с небольшим.
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