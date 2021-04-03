В каждом доме в этот день пекли калачи

4 апреля получило в народном календаре название Василий Теплый. На Руси считалось, что именно с этого дня начинается настоящее потепление и весна вступает в свои права.



Что можно делать 4 апреля

По традиции в этот день каждая хозяйка пекла калачи. И если хлеб у простых людей был в основном ржаным, то это угощение готовили чаще всего из пшеничной муки.

Мужчины на Василия Теплого тщательно осматривали дома и решали, нужен ли ремонт.

Если снег еще не стаял, женщины белили холсты.

Что нельзя делать на Василия Теплого

Дурной приметой наши предки считали выносить мусор в этот день. Это сулило несчастья всей семье.

Женщины в этот день не занимались рукоделием – 4 апреля ничего сшить не получится, потому что нитка будет завязываться в узелок. Так говорили суеверные.

На Руси верили, что в этот день нечистая сила устраивает людям всякие пакости. Поэтому хозяйки не стирали и не вешали белье на улицу на Василия Теплого. Мол, вместе с высохшими простынями можно занести в дом нечисть, которая потом не даст житья.

Приметы на 4 апреля

Крестьяне в этот день определяли, каким будет урожай. Для этого наблюдали ранним утром за солнцем. Если солнечный диск в кругах – урожай будет хорошим.

Считалось, что сны, увиденные в ночь на 4 апреля, сбываются через неделю с небольшим.