Гороскоп на 4 апреля 2021 года

Гороскоп на 4 апреля 2021 года
Фото: www.pixabay.com
Звезды расскажут, какие сюрпризы готовит для вас воскресный день

Луна в этот день будет находиться в знаке Козерог. Такое положение ночного светила сулит проблемы в финансовом плане.

Овен

В воскресенье Овны столкнутся с трудностями на работе. Вероятно, коллеги будут обрывать телефон и требовать вашего участия в решении проблемы. Сложившаяся ситуация может обернуться материальными потерями. Зато в семье будет царить любовь и гармония.

Телец

Звезды обещают Тельцам прилив энергии. День отлично подходит для занятия спортом или похода на творческое мероприятие. А вот деловые переговоры или финансовые операции вряд ли будут успешными. Материальные дела лучше отложить на потом.

Близнецы 

Карьера Близнецов под угрозой. Возможно, старые ошибки наконец-то дадут о себе знать. Для того чтобы минимизировать последствия дурного влияния звезд, представителям этого знака нужно подготовиться к сверхурочной работе.

Рак

Ракам будет сопутствовать удача во всех делах. В материальном плане они также не встретят преград. В воскресенье можно заняться бизнесом или вложить средства в инвестиционный проект.

Лев

Звезды предостерегают Львов от принятия неверных решений. Прежде чем решиться на какой-либо поступок, обязательно несколько раз взвесьте все за и против и продумайте последствия. Ошибка может дорого вам обойтись.

Дева

04.04 не подходит для реализации творческого потенциала и решения деловых вопросов. Действия окружающих могут привести к серьезным финансовым потерям. Старайтесь быть осмотрительными. Единственное спасение для Дев – положиться на собственную интуицию.

Весы

В этот день лучше отказаться от финансовых операций. Даже если дело покажется Весам весьма выгодным, велика вероятность, что в итоге они прогорят. В семье представителей этого знака также ждут небольшие неурядицы.

Скорпион 

Благоприятный день. 4 апреля Скорпионы почувствуют прилив энергии и возможность свернуть горы. Подумайте, на что вы хотели бы потратить жизненную силу. Все начатые в этот день дела в будущем принесут хорошие результаты.

Стрелец 

Звезды сулят Стрельцам неожиданную встречу. Тайны прошлого могут оказать серьезное влияние на вашу текущую жизнь. Постарайтесь собрать волю в кулак и будьте готовы преодолеть любые испытания судьбы.

Козерог 

Сложный день. В воскресенье Козерогов будут преследовать последствия чужого коварства. Интриги, которые плели против вас в последнее время, окажут неблагоприятное влияние на вашу жизнь. Представителям этого знака нужно искать поддержку у родных.

Водолей

Интуиция Водолеев 4 апреля будет на высоте. Вы можете смело следовать зову сердца и подключаться к новым проекта . Возможны серьезные финансовые поступления. В любовных делах вам также будет сопутствовать успех.

Рыбы

Рыбам придется столкнуться с предательством и обманом. Постарайтесь исключить взаимодействие с малознакомыми людьми. День лучше посвятить родным и близким или любимому творческому занятию.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на апрель 2021 года. Этот месяц подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. 

Ольга ФЕДОРОВА

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