Звезды рекомендуют не расстраиваться по пустякам

Вторая неделя апреля обещает быть еще интереснее, чем предыдущая. Многие знаки зодиака почувствуют прилив сил, это поможет добиться поставленных целей и добиться признания. Однако не переборщите, иначе конфликтов точно не избежать.

Овен

Вам не кажется, что пора бы отпустить прошлое и смело шагнуть навстречу весне? Сейчас самое время! Особенно звезды рекомендуют не сидеть дома в выходные, потому что можно не только хорошо провести время, но и встретить того, кто изменит вашу жизнь.

Телец

Прислушивайтесь к себе, а не к окружающим. На этой неделе лучше не перегружать себя излишней работой. Возможно, вам следует пересмотреть свое окружение и избавиться от ненужных людей, которые мешают вам двигаться вперед.

Близнецы

Пора наладить старые связи. Близнецам на этой неделе рекомендуется встретиться со старыми друзьями. Вы не только отлично проведете время, но и узнаете полезную информацию. Выходные лучше посвятить планированию.

Рак

Кажется, что настало время перемен. Доставайте из шкафа яркие наряды, меняйте имидж и покоряйте всех своим позитивом. Не бойтесь вызовов, которые бросает вам жизнь. Чем смелее вы будете действовать, тем больше шанс добиться успеха.

Лев

Прощаться с прошлым всегда непросто. Но пора перестать оглядываться назад. На этой неделе проведите генеральную уборку: и в голове, и дома. В выходные можете отправиться в небольшое путешествие. Не сомневайтесь – куча положительных эмоций обеспечена.

Дева

Время обновлений! И начинать их лучше с себя. Звезды рекомендуют сходить к стилисту. Также не забывайте о работе над собой. Обязательно уделите время внутренним переживаниям, чтобы наконец в них разобраться и забыть.

Весы

На этой неделе звезды рекомендуют Весам уделить внимание отношениям с окружающими. Можете попрощаться с людьми, которые вам не нравятся, восстановить общение с теми, по кому скучаете, улучшить отношения с партнером. Также не исключены хорошие новости на работе.

Скорпион

Возможно, сейчас у представителей знака непростой период. Для того, чтобы он поскорее закончился, Скорпионам надо заняться планированием, поставить цели и начать их реализовывать. Также обратите внимание на свое здоровье.

Стрелец

Подумайте о себе. Стрельцам на этой неделе рекомендуется заняться исполнением своих желаний. Не бойтесь открыто говорить о том, что вы думаете, но не перебарщивайте, иначе рискуете нарваться на конфликт.

Козерог

На этой неделе астрологи советуют Козерогам навести порядок дома. Можете порадовать себя покупками уютных вещей, которые дополнят интерьер. Это отлично скажется на вашем настроении. Выходные можете провести в компании самых близких друзей, но лучше избегать шумных вечеринок.

Водолей

Отбросьте все идеи и планы, которые не вдохновляют вас. Водолеям пора избавиться от тех вещей, которые тормозят их, мешают идти вперед. Попробуйте пересмотреть свое отношение к жизни и работе. Вдруг вы не замечаете, что что-то важное лежит у вас прямо перед носом.

Рыбы

А вот Рыбам нужно немножко повременить с крупными тратами. Постарайтесь избегать импульсивных покупок. Лучше повремените с ними хотя бы до следующей недели. В работе не бойтесь бросать себе вызов, ведь результат не заставит себя долго ждать.

Ранее "Утро.ру" делилось астрологическим прогнозом от Тамары Глобы на апрель.

