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5 апреля православные чтят память преподобного Никона Печерского, который вошел в историю как ученый-летописец.
Традиции и обычаи 5 апреля
Наши предки в эту дату обращали внимание на погоду. Считалось, что она подскажет, каким будет весна и лето. Также 5 апреля наводили порядок дома и в саду.
Обязательно нужно было поменять постельное белье, помыть полы, протереть пыль. Для того, чтобы очистить дом от негативной энергии, можете использовать настрой мяты. Добавьте его в чай или в выпечку.
После долгой и утомительной уборки желательно затопить баню. Тут тоже не обойдется без мяты. И дело не только в этакой ароматерапии, но и в антисептических свойствах.
Что нельзя делать 5 апреля
Что можно делать 5 апреля
Народные приметы на 5 апреля
Ранее "Утро.ру" рассказывало о народных приметах на все случаи жизни, которые помогут разгадать подсказки судьбы.
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