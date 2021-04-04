В этот праздник принято наводить порядок в доме

5 апреля православные чтят память преподобного Никона Печерского, который вошел в историю как ученый-летописец.

Традиции и обычаи 5 апреля

Наши предки в эту дату обращали внимание на погоду. Считалось, что она подскажет, каким будет весна и лето. Также 5 апреля наводили порядок дома и в саду.

Обязательно нужно было поменять постельное белье, помыть полы, протереть пыль. Для того, чтобы очистить дом от негативной энергии, можете использовать настрой мяты. Добавьте его в чай или в выпечку.

После долгой и утомительной уборки желательно затопить баню. Тут тоже не обойдется без мяты. И дело не только в этакой ароматерапии, но и в антисептических свойствах.

Что нельзя делать 5 апреля

Откажитесь от крупных и незапланированных покупок. Есть шанс пожалеть о потраченных средствах.

Не показывайте свои деньги на публике, иначе можно их лишиться.

Также нельзя отдыхать или засыпать на чужой подушке, если не хотите навлечь на себя чужую беду.

Под запретом также ссоры и конфликты.

Что можно делать 5 апреля

Проведите дома генеральную уборку. Желательно уделить внимание даже самым дальним уголкам жилища.

Можно заняться первыми садовыми работками.

Для укрепления здоровья выпейте мятный чай.





Народные приметы на 5 апреля

Если на небе синие облака, тогда ждите дождливую погоду.

Если днем тепло, а ночью вдруг резко похолодало, тогда в апреле погода будет хорошей.

Небо усеяно звездами – к морозам.

Днем выглянуло солнышко, тогда готовьтесь к жаркому лету.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о народных приметах на все случаи жизни, которые помогут разгадать подсказки судьбы.

