Чтобы из дома не ушли счастье и удача, не разрешается ходить в гости и приглашать других к себе

Церковь 6 апреля особо чтит Артемия и двух Захариев. Первый был святителем, один из Захариев – монахом, другой – постником Печерским.

Традиции и обычаи 6 апреля

В народе у даты было не одно название. Именовали ее, например, Артемон-дери полоз. Связано это было с тем, что к этому времени уже пересаживались с саней на телеги, а кто этого не делал, рисковал ободрать полозья.

Кроме того, этот день – канун Благовещения, одного из больших православных праздников. Все старались выполнить необходимые дела, чтобы ее не осталось на завтра.

Женщины наводили порядок в доме, стирали, варили еду. Мужчины чинили то, что сломалось, работали в саду.

В полдень крестьяне шли в церковь, освящали семена – на богатый урожай. А еще читали заговоры от бедности и несчастий.

Народные приметы на 6 апреля

Теплая ночь указывает на погожую весну.

Снег полностью растаял к полудню, следовательно, его не будет до следующей зимы, если так и лежит, то надолго задержится.

Пение жаворонка сулит тепло, щебет зяблика – холод.

Резкая оттепель – к морозам в ближайшее время и скорому приходу лета.

Снегопад в этот день предвещает богатый урожай гречихи.

Что нельзя делать 6 апреля

Приглашать к себе в дом и ходить в гости не рекомендуется: счастье и удача покинут. Разжигать костры не разрешается, так как темные силы, появившись, задержатся надолго.

Оставлять мусор и старье в доме не годится – можно привлечь болезни и беды. Девушкам, не встретившим женихов, не положено сидеть дома вечером, иначе они так и не выйдут замуж.

Не следует отказываться от вечернего семейного застолья. Засыпать в жарком и душном помещении нежелательно, иначе нечисть всякая напугает. Вязать узелки тоже не стоит, иначе не удастся достичь поставленных целей

Что можно делать 6 апреля

В этот день положено больше заботы и внимания уделять старикам и детям. Желательно навести порядок в доме, избавиться от всего лишнего. Следует надевать одежду без ремня или пояса, а также обувь без шнурков. Незамужним девицам хорошо бы сходить на всенощную в церковь.

За ужином желательно собраться всей семьей и помянуть умерших родных. Прежде улечься спать, нужно долго проветривать комнату, а то и отправляться ко сну с отрытой форточкой, хорошо закутавшись.

Ранее сообщалось, что нельзя делать в выходные. На такие дни у наших предков тоже были приметы и суеверия.