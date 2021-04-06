Для чересчур эмоциональных людей эта среда будет полна трудностей

Убывающая Луна 7 апреля задержится в знаке Водолея. В течение дня не всем удастся держать чувства и мысли под контролем. Из-за негативных высказываний могут разразиться скандалы, которые плохо отразятся на отношениях на работе и дома, лучше больше молчать.

Овен

Начальство постарается нагрузить дополнительными задачами, но Овны с ними справятся благодаря энергии и настойчивости. Не спорьте с близкими. Можно строить планы с теми, кого любите, воплотить их удастся в ближайшее время.

Телец

Обязанностей у Тельцов 07.04.2021 прибавится, это дает шанс решить вопрос об увеличении зарплаты. Работа будет кипеть, от тех, кто попробует мешать, вы сумеете освободиться. Финансовые вопросы обсуждать не стоит. Не рассказывайте посторонним о своей личной жизни.

Близнецы

Возможные командировки Близнецов пройдут удачно. Трудностей с деньгами не предвидится, однако от больших приобретений следует отказаться. Поддержите, тех, кто просит об этом. Избавиться от проблем в семье поможет мудрость. Порадуйте близких подарками.

Рак

Хорошее настроение и упорство поможет Ракам 7 апреля преодолеть все трудности и достичь поставленных целей. Не берите и не давайте взаймы. Воздержитесь от трат и вложений. Поберегите нервы, меньше волнуйтесь, иначе серьезно заболеете.

Лев

Даже с самыми непростыми делами Львы разберутся. Цените каждую минуту, не теряйте время на пустяки. Откажитесь от дорогих приобретений. Не исключены проблемы на работе и дома. При этом возможны приятные знакомства, порадуют романтические свидания.

Дева

В работе Девам хорошо бы применить оригинальность. Чтобы избежать роковых ошибок, не спешите, сосредоточьтесь. Преграды и неудачи будут подстерегать на каждом шагу. Не исключены сплетни и клевета. В романтических отношениях желательно сделать перерыв.

Весы

Новые перспективы, дающие возможность получить дополнительный доход, откроются Весам 07.04. Далеко ехать за рулем не стоит: велик риск травм. Разобраться с бытовыми проблемами, требующими немалых затрат, помогут близкие. Отдохните с любимым человеком.

Скорпион

Хорошо потрудиться придется Скорпионам для достижения цели. Не допускайте даже мелких промахов – это испортит отношения с начальством. Есть шанс приобрести машину или квартиру, дом или участок. Пора устроить личную жизнь, обручиться, создать семью.

Стрелец

Добиться желаемых результатов во многом Стрельцам удастся. Выполнение ранее отложенных задач повысит финансовое благосостояние. Есть вероятность отправиться в срочную деловую поездку. Не исключено, что прибудут гости, и вы закатите пиршество.

Козерог

Верно расставив приоритеты и распределив силы, Козероги 7 апреля справятся со всеми делами и даже примут судьбоносное решение. Можно наладить отношения, восстановить прежние связи. Будьте терпеливы к окружающим и откровенны с близкими. Расслабьтесь и отдохните.

Водолей

Желание перемен, творчества и чего-то необычного завладеет Водолеями. Не исключено, что вы захотите заняться иной деятельностью. Крупные покупки совершать не стоит. Воздержитесь от шумных застолий и разговоров с малознакомыми людьми.

Рыбы

На мелкие заботы Рыбам не стоит тратить время. Займитесь серьезными и масштабными делами. Сохраняйте покой, мир и любовь в семье, не выясняйте отношений. От приглашения в гости придется отказаться. Найдите время для восстановления сил.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю – с 5 по 11 апреля 2021 года. В эти семь дней многие знаки зодиака почувствуют прилив сил, что поможет добиться поставленных целей и добиться признания.

