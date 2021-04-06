Приметы на 7 апреля: что нельзя делать на Благовещение

Приметы на 7 апреля: что нельзя делать на Благовещение
Фото:Vadim Nekrasov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Запрещается что-либо делать с волосами в эту среду

Христиане 7 апреля отмечают большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день много веков назад апостол Лука принес Деве Марии благую весть – о рождении у нее сына, который станет Спасителем мира.

Традиции и обычаи 7 апреля

В старину принято было считать, что благая весть в этот день не только о рождении сына Бога, но и об окончательном пробуждении природы от зимнего сна и полном наступлении весны.

На Руси выходили любоваться восходом солнца. Встречали аистов и кукушек, отпускали птиц из клеток, чтобы те пели на свободе.

Также заготавливали благовещенскую соль. Каждый в семье бросал ее в мешочек по щепотке. Затем наиболее старшая по возрасту женщина высыпала всю эту соль на горячую сковородку и прокаливала.

Народные приметы на 7 апреля

  • Утренний туман предвещает большой разлив рек и озер.
  • Ласточки так и не прилетели, значит, всю весну будет холодно.
  • Погода в Благовещение повторится на Пасху.
  • Сохранившийся на крышах снег пролежит до 6 мая.
  • Дождь в этот день сулит много грибов и богатый урожай ржи.

Что нельзя делать 7 апреля

Не рекомендуется устраивать бракосочетание: счастья в молодой семье не будет, а женщина рано станет вдовой. В дальние поездки отправляться не стоит – можно накликать горе. Делиться планами не полагается, иначе они не воплотятся.

Что-то делать с волосами (заплетать, стричься, краситься)  нежелательно, чтобы не потерять здоровье, красоту и любовь. Запрещено сажать деревья и цветы, не приживутся. Не следует выполнять тяжелую работу – пошатнется здоровье.

Хохотать, петь, танцевать и веселиться не разрешается: весь год будут одолевать печаль и тоска. Сплетничать, устраивать разборки, говорить плохое не годится, могут возникнуть серьезные проблемы с желудком. Покупать новую одежду не позволяется: из-за ее ношения велик риск поссориться с окружающими или получить травму.

Что можно делать 7 апреля

1. Навещать родных и близких друзей.

2. Вносить пожертвования, заниматься благотворительностью.

3. Украшать дом лилиями.

4. Есть рыбу и блюда из нее.

Ранее "Утро.ру" писало, что нельзя принимать в подарок. Некоторые презенты способны привлечь неприятности и беду.   

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

"Академик Черский" не смог приступить к строительству "Северного потока-2"

"Фортуна" тоже остановила работы

США начали готовиться к вторжению России в Арктику

Вашингтон прорабатывает возможные сценарии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей