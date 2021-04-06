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Христиане 7 апреля отмечают большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день много веков назад апостол Лука принес Деве Марии благую весть – о рождении у нее сына, который станет Спасителем мира.
Традиции и обычаи 7 апреля
В старину принято было считать, что благая весть в этот день не только о рождении сына Бога, но и об окончательном пробуждении природы от зимнего сна и полном наступлении весны.
На Руси выходили любоваться восходом солнца. Встречали аистов и кукушек, отпускали птиц из клеток, чтобы те пели на свободе.
Также заготавливали благовещенскую соль. Каждый в семье бросал ее в мешочек по щепотке. Затем наиболее старшая по возрасту женщина высыпала всю эту соль на горячую сковородку и прокаливала.
Народные приметы на 7 апреля
Что нельзя делать 7 апреля
Не рекомендуется устраивать бракосочетание: счастья в молодой семье не будет, а женщина рано станет вдовой. В дальние поездки отправляться не стоит – можно накликать горе. Делиться планами не полагается, иначе они не воплотятся.
Что-то делать с волосами (заплетать, стричься, краситься) нежелательно, чтобы не потерять здоровье, красоту и любовь. Запрещено сажать деревья и цветы, не приживутся. Не следует выполнять тяжелую работу – пошатнется здоровье.
Хохотать, петь, танцевать и веселиться не разрешается: весь год будут одолевать печаль и тоска. Сплетничать, устраивать разборки, говорить плохое не годится, могут возникнуть серьезные проблемы с желудком. Покупать новую одежду не позволяется: из-за ее ношения велик риск поссориться с окружающими или получить травму.
Что можно делать 7 апреля
1. Навещать родных и близких друзей.
2. Вносить пожертвования, заниматься благотворительностью.
3. Украшать дом лилиями.
4. Есть рыбу и блюда из нее.
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