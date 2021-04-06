Володина озвучила астрологический прогноз на апрель

Володина озвучила астрологический прогноз на апрель
Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Месяц обещает быть насыщенным

Василиса Володина на личной инстаграм-странице поделилась астропрогнозом на второй месяц весны. По словам бывшей звезды проекта "Давай поженимся!", в апреле могут произойти сбои в Интернете и электросетях, а также некоторые другие усложняющие жизнь ситуации.

Володина предупредила, что, скорее всего, будут введены новые налоги. Более жесткому контролю может подвергнуться свобода слова в социальных сетях.

"В личном плане апрель возводит на пьедестал не массовые процессы, а конкретных людей", – отметила астролог.

Вполне вероятно, что на горизонте появятся новые выдающиеся личности, которые надолго внесут свое имя в историю страны. Василиса заявила – каждый имеет возможность попробовать показать себя. Нужно лишь избавиться от робости и проявить инициативу.

В первой половине месяца будут четко проявляться такие качества, как дерзость, разговорчивость и хорошее аналитическое мышление. Но ближе к девятому апреля возрастает риск потерять логическую связь между мыслями и словами.

"Заблуждаюсь сам и невольно ввожу других в заблуждение", - добавила Володина.

Однако не стоит расстраиваться – впереди ждет благоприятный период. Так, с 12 по 19 число можно будет воплотить в жизнь все задуманное и добиться больших успехов. Необходимо отложить в сторону сомнения и страхи.

После 20 числа начнется более спокойный период. Появится возможность отдохнуть от эмоциональных перепадов. Это время идеально подходит для того, чтобы собраться с мыслями и сконцентрироваться на важных делах.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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