Этот четверг всем воздаст по заслугам - результаты всех дел будут зависеть от затраченных на них усилий

Убывающая Луна 8 апреля окажется в Рыбах. Это подходящее время для выполнения повседневной работы. Преодолеть все трудности удастся благодаря позитивному настроению.

Овен

В работе и личной жизни Овнов ожидают заметные перемены. Знания, полученные от профессионалов, окажутся полезными. Не отказывайтесь от поступившего предложения. Воздержитесь от финансовых вложений. Проведите время с любимым человеком.

Телец

От проблем Тельцам не нужно бежать – их следует решать. Есть шанс получить повышение. Накопленные средства можно поместить в выгодное дело, но не весь. Желательно отправиться в поездку. Устройте приятный сюрприз дорогому для вас человеку.

Близнецы

Достичь поставленных целей Близнецам удастся благодаря хладнокровию и рассудительности. Подходящее время для приобретения недвижимости или автомобиля. Из-за дел придется отложить развлечения. Проявите заботу о любимом человеке.

Рак

Принятие необдуманных решений чревато для Раков массой серьезных ошибок. Не доверяйте всем подряд: вас могут обмануть. Подписывать важные документы, особенно связанные с имуществом, не следует. Воздержитесь от незапланированных трат.

Лев

Чтобы осуществить задуманное, Львам придется немало потрудиться. Можно подумать о смене места работы. Уделите внимание близким людям В личной жизни нужно быть инициативнее. Холостым надо завязывать знакомства – это поможет встретить вторую половинку.

Дева

И в новых начинаниях Девам светит удача. Сохраняйте спокойствие и дистанцию с теми, кто слишком много критикует. Хорошее время для приобретений всего необходимого. Поддержите родных. Берегите нервы. Отдохните, устройте романтический вечер.

Весы

Сложные дела Весам лучше отложить. Своевременной окажется помощь близких и старых знакомых. Ближе к вечеру есть вероятность получить деньги и купить себе дорогие вещи. Старайтесь не конфликтовать с родственниками. Посетите вечеринку.

Скорпион

На работе Скорпионам не стоит нервничать и суетиться, тогда все получится. Есть шанс найти новый источник дохода. Тяжело сложится общение с окружающими: коллеги не понимают, близкие обижаются на ваши резкие высказывания. Не переутомляйтесь, отдохните.

Стрелец

Нестандартные задачи Стрельцы решат, ответы на сложные вопросы дадут. Не исключено, что вы смените род деятельности. Удачными окажутся покупки, вы можете выгодно продать ненужное. Будьте осторожны в дороге. В личной жизни ожидаются перемены к лучшему.

Козерог

Переменчивое настроение создаст Козерогам массу трудностей. Не торопитесь, сосредоточьтесь, чтобы не допустить роковых ошибок. Положитесь на интуицию – она подскажет правильный выход из любого положения. От хандры спасут привычные домашние дела.

Водолей

Хороший день предстоит Водолеям. Главное – быть настороже с новыми знакомыми. Нужно рассчитаться с крупными долгами. Залатать дыры в семейном бюджете можно с помощью дополнительного заработка. Поднимет настроение активный отдых.

Рыбы

Обдумать варианты работы и другие вопросы придется Рыбам. Берегите кошелек: велик риск кражи. Намеченное путешествие будет удачным. Порадуйте семью походом в кино. Холостые смогут познакомиться с интересными людьми и устроить личную жизнь.

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