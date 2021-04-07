В этот четверг не следует жадничать – счастье, удача и достаток покинут

Православные 8 апреля поминают Гавриила. Этот архангел был вестником бога. Он рассказал о рождении Иоанна Предтечи и принес благую весть о появлении на свете Иисуса Христа.

Также чтут Василия. Святой наставлял верующих, исцелял больных.

Традиции и обычаи 8 апреля

В старину эту дату называли днем Гавриила Благовеста или Василия Нового. Отмечали спокойно – чтобы архангел громом и молнией не покарал, а святому молились, прося излечить от лихорадки.

Кроме того, прятали сани до зимы. Оглобли из них выворачивали и бросали на поветь (навес, под которым хранился инвентарь).

Народные приметы на 8 апреля

Оставшийся на крышах снег задержится на месяц.

Закричавший вечером чибис предвещает ясную погоду.

Если подморозило, весна холодной будет и затянется.

Воет фокстерьер, значит, пойдет дождь.

Погода на Гавриила повторится 8 октября.

Что нельзя делать 8 апреля

1. Не положено считать денежные запасы

2. Жадничать не рекомендуется.

3. Вытирать стол бумажной салфеткой не стоит.

4. Запрещено выбрасывать остатки еды.

5. Женщинам не позволяется просить в долг соль, сахар, муку.

6. Девушкам не следует распускать волосы.

7. Носить вчерашнюю одежду не годится.

Что можно делать 8 апреля

1. Девицам нужно заплести косы.

2. Хозяйкам следует протирать кухонный стол влажной губкой, а затем сухим полотенцем.

3. Остатки пищи надо отдать животным. 4. Надеть чистое белье и одежду.

Ранее сообщалось, что запрещалинезамужним девушкам на Руси. Не завести семью до 20 лет считалось позором.

