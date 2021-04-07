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Православные 8 апреля поминают Гавриила. Этот архангел был вестником бога. Он рассказал о рождении Иоанна Предтечи и принес благую весть о появлении на свете Иисуса Христа.
Также чтут Василия. Святой наставлял верующих, исцелял больных.
Традиции и обычаи 8 апреля
В старину эту дату называли днем Гавриила Благовеста или Василия Нового. Отмечали спокойно – чтобы архангел громом и молнией не покарал, а святому молились, прося излечить от лихорадки.
Кроме того, прятали сани до зимы. Оглобли из них выворачивали и бросали на поветь (навес, под которым хранился инвентарь).
Народные приметы на 8 апреля
Что нельзя делать 8 апреля
1. Не положено считать денежные запасы
2. Жадничать не рекомендуется.
3. Вытирать стол бумажной салфеткой не стоит.
4. Запрещено выбрасывать остатки еды.
5. Женщинам не позволяется просить в долг соль, сахар, муку.
6. Девушкам не следует распускать волосы.
7. Носить вчерашнюю одежду не годится.
Что можно делать 8 апреля
1. Девицам нужно заплести косы.
2. Хозяйкам следует протирать кухонный стол влажной губкой, а затем сухим полотенцем.
3. Остатки пищи надо отдать животным. 4. Надеть чистое белье и одежду.
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