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Весна – то время, когда люди активно пытаются сбросить лишние килограммы. Неудивительно, ведь впереди многих ждет летний отпуск, когда нужно будет примерить купальник и другую легкую одежду. Утро.ру расскажет, в какие дни апреля лучше всего приступать к похудению.
Благоприятные дни для похудения
Начать избавляться от лишних килограммов лучше всего в период с 13 по 26 апреля. Неблагоприятными днями для похудения считаются 1-11, а также 28, 29 и 30 числа.
В том случае, если вы уже достигли нужного результата, то оканчивать тренировки и прочие методики для приведения тела в порядок желательно 11 и 12 апреля.
Иногда полезно устраивать так называемые разгрузочные дни. В апреле следует использовать эту практику 12 числа – в день Новолуния.
27 апреля, в Полнолуние, стоит акцентировать внимание на выведении вредных веществ и лишней воды из организма.
Какая еда требуется представителям разных знаков Зодиака при похудении
1, 2, 10-12, 20-22, 29 и 30 апреля Львам, Овнам и Стрельцам стоит употреблять богатые белком продукты. При этом воздержитесь от жиров и углеводов.
3-5, 13, 14, 23 и 24 числа – дни, когда организмы Дев, Тельцов и Козерогов нуждаются в соленой пище.
6, 7, 15-17, 25 и 26 апреля Весам, Близнецам и Водолеям необходимы содержащие жиры продукты. Стоит отказаться от соли и углеводов.
8, 9, 18, 19, 27, 28 числа – Скорпионам, Ракам и Рыбам нужны сложные углеводы. Под запретом оказываются жиры и простые углеводы.
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