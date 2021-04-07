В определенные даты тренировки и прочие практики будут наиболее эффективными

Весна – то время, когда люди активно пытаются сбросить лишние килограммы. Неудивительно, ведь впереди многих ждет летний отпуск, когда нужно будет примерить купальник и другую легкую одежду. Утро.ру расскажет, в какие дни апреля лучше всего приступать к похудению.

Благоприятные дни для похудения

Начать избавляться от лишних килограммов лучше всего в период с 13 по 26 апреля. Неблагоприятными днями для похудения считаются 1-11, а также 28, 29 и 30 числа.

В том случае, если вы уже достигли нужного результата, то оканчивать тренировки и прочие методики для приведения тела в порядок желательно 11 и 12 апреля.

Иногда полезно устраивать так называемые разгрузочные дни. В апреле следует использовать эту практику 12 числа – в день Новолуния.

27 апреля, в Полнолуние, стоит акцентировать внимание на выведении вредных веществ и лишней воды из организма.

Какая еда требуется представителям разных знаков Зодиака при похудении

1, 2, 10-12, 20-22, 29 и 30 апреля Львам, Овнам и Стрельцам стоит употреблять богатые белком продукты. При этом воздержитесь от жиров и углеводов.

3-5, 13, 14, 23 и 24 числа – дни, когда организмы Дев, Тельцов и Козерогов нуждаются в соленой пище.

6, 7, 15-17, 25 и 26 апреля Весам, Близнецам и Водолеям необходимы содержащие жиры продукты. Стоит отказаться от соли и углеводов.

8, 9, 18, 19, 27, 28 числа – Скорпионам, Ракам и Рыбам нужны сложные углеводы. Под запретом оказываются жиры и простые углеводы.

Ранее стало известно о необычном способе похудеть.