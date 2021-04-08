Используя открывшиеся перспективы и следуя подсказкам интуиции, в эту пятницу можно достичь огромных успехов

Все так же убывающая Луна 9 апреля останется в знаке Рыб. Желательно применить все свои знания и способности. Принять верные решения поможет накопленный опыт. Благодаря трудолюбию, уверенности и активности есть шанс повысить благосостояние.

Овен

Много дел поджидает 09.04.2021 Овнов, времени на расслабление не будет. Подходящий момент для подсчета расходов и доходов, а также составления бюджета. Избегайте ссор с домочадцами. Поберегите здоровье – обратите внимание на питание и распределите нагрузки.

Телец

Предложения о смене работы могут получить в эту пятницу Тельцы. Из-за рассеянности велик риск денежных потерь – соберитесь, будьте предельно внимательны к мелочам. Решение бытовых вопросов потребует немалых трат. Любовные отношения могут дать трещину.

Близнецы

Ранее допущенные промахи Близнецы 9 апреля исправят. Достичь большинства желаемых результатов вы сможете благодаря силам и энергии. В общении с окружающими воцарятся мир и покой. Вам окажут особые знаки внимания и устроят приятные сюрпризы.

Рак

Браться за новые задачи Ракам в этот день не стоит. Также не надо рисковать и участвовать в сомнительных делах. Если не удалось избежать конфликта в семье, постарайтесь быстрее наладить испортившиеся отношения. Начавшийся роман будет долгим.

Лев

На работе у Львов 09.04.2021возникнет напряжение. Все сложится успешно, если вы будете решительнее и не испугаетесь ответственности. По итогу не исключена премия. В личной жизни все останется по-прежнему, форсировать события не следует.

Дева

Сконцентрироваться и показать собственный профессионализм и работоспособность удастся в эту пятницу Девам. Воздержитесь от азартных игр и споров на деньги, а то потеряете их. Вечером могут прибыть в дом родные или друзья. Будьте терпеливы и гостеприимны.

Весы

Испытаний судьба 9 апреля Весам почти не устроит. Нужно только не позволять кому бы то ни было управлять собой. Зато ожидаются приятные сюрпризы. Ссоры и обиды в семье останутся в прошлом. Откажитесь от дорогих приобретений, если муж или жена возражает.

Скорпион

Новые идеи могут в этот день принести Скорпионам дополнительный заработок. Держите эмоции под контролем. Нежелательны поездки за рулем. Есть вероятность внезапного получения значительной суммы денег. Проявите инициативу и воображение в амурных делах.

Стрелец

Для выполнения новых заданий и приказаний начальства Стрельцам 09.04.2021придется использовать массу энергии. За это вы скоро получите денежное вознаграждение. Удачными будут крупные приобретения. Однако не исключены проблемы со здоровьем.

Козерог

Дела, командировки, тренинги, курсы повышения квалификации предстоят в эту пятницу Козерогам. Решить накопившиеся финансовые проблемы помогут неожиданные деньги. Плотный график занятости не позволит уделить любимым достаточно времени.

Водолей

За самые сложные дела Водолеям 9 апреля стоит взяться – это оценит руководство, и появится шанс получить повышение. Благоприятный момент для покупки или продажи квартиры. Не давайте взаймы деньги, иначе долго не сумеете получить их обратно. Возможны посиделки с друзьями, вечеринки, новые знакомства.

Рыбы

Помешать в работе и вызвать денежным трудности у Рыб могут в эту пятницу ссоры с коллегами. Зато удачным окажется большое приобретение. С любимым человеком можно выехать на природу, сходить в ресторан или устроить романтический вечер дома.

Ранее известная астролог рассказала, кому повезет в апреле. По словам Тамары Глобы, родившимся под тремя знаками зодиака точно улыбнется удача.

