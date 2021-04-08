Не положено в эту пятницу готовить мало и наспех: грозит наказание

Церковь особо чтит 9 апреля святую Матрену. Она не согласилась отречься от веры и была казнена.

Традиции и обычаи 9 апреля

В народе святой дали и другие имена. Одни величали ее Настовицей, поскольку в этот день после оттепели на снегу появлялась обледенелая корка (наст), а также по названию чибисов и пигалиц – настовиц.

Другие именовали Матрену, или Матрону, Полурепницей. Именно 09.04 крестьяне отбирали на посев репу. Этот овощ был одним из четырех самых распространенных на Руси, пока не появилась картошка.

Наши предки утром отправлялись в церковь, чтобы поставить свечу и помолиться святой. Затем хозяйки окончательно выбеливали сотканные за несколько недель до этого холсты.

Те вещи, что со временем перестали использовать, выносили из дома. На улице сжигали в кострах все, что не нужно.

Народные приметы на 9 апреля

Иней и туман с утра сулят богатый урожай.

Летающие над домами чайки предупреждают о скором и полном таянии снега.

Петух не кукарекает – к осадкам в ближайшие три дня.

Если на ветках голых деревьев поют соловьи, грозит неурожай.

Чибисы высоко летают, значит, дождей не будет, кричат в небе – летом ожидается засуха, вечером подают голоса – к ясной погоде.

Что нельзя делать 9 апреля

Нежелательно много и впустую болтать, не выбирая слов: можно поссориться с окружающими, причем надолго. Ревновать в эту субботу не положено – и ревнивца и объект его ревности станут преследовать неприятности. Также не годится бездельничать, иначе в семье станут часто вспыхивать скандалы.

Запрещены любые косметические процедуры, а то начнутся проблемы с кожей. Не рекомендуется готовить мало и наспех: грозит наказание. Беременным не стоит шарахаться от собак, чтобы будущий ребенок не вырос трусом.

Что можно делать 9 апреля

Вставать стоит, не торопясь. Умываться надо только с мылом, без косметики. Нужно выполнить как можно больше дел. Следует говорить мало и только по делу. Желательно долго готовить и много блюд поставить на стол. Хорошо бы старую одежду и обувь отдать нуждающимся. В доме необходимо вымыть пол.

Ранее "Утро.ру" дало советы, какпривлечь удачу и счастье в дом. В этом помогут народные приметы.

