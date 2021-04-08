Человечеству не приходится рассчитывать на спокойную жизнь

Сложный период в жизни жителей Земли никак не хочет смениться на белую полосу. Вспышки пандемии, военные конфликты раз за разом будоражат людей. По мнению знаменитого российского астролога Павла Глобы, год грядущий также не готовит человечеству ничего хорошего.



Звездный эксперт отметил, что пока предвидит только общую картину будущего, подробности и детали предстоящих событий еще сокрыты от астролога. Однако того, что космические тела уже показали Глобе, достаточно, чтобы серьезно испортить настроение людям.

Так, 2022-й сулит жителям планеты мощные природные катастрофы. Не обойдет буйство стихий и Россию. Также именитый астролог пообещал всему миру масштабную перестройку экономики. Разумеется, в таком мировом процессе примет участие и наша страна.

Политическая сфера жизни россиян тоже серьезно изменится. Тренд на перемены будет прослеживаться в течение 2022 года во всем международном пространстве.

Также Глоба сделал прогноз по поводу эпидемиологической обстановки в России и всем мире. Астролог убежден, что в 2020-м году коронавирусная инфекция проверяла россиян на прочность. И только в 2022-м начнется "настоящая пандемия".

Вместе с этим, космический эксперт считает, что в будущем году россиянам удастся опереться на внутренние силы и прийти в гармонию с самими собой. Предсказание астролога приводит портал "Kleo".

К слову, недавно другой астролог Яна Ваганова дала прогноз по срокам завершения пандемии. По ее мнению, в текущем месяце, апреле, эпидемиологическая ситуация резко обострится.