Эта суббота будет полна незабываемых встреч и событий

Луна 10 апреля продолжает убывать в Рыбах. Удастся завершить начатое, выполнить поставленные задачи, достичь желаемых результатов. Откроются новые перспективы. Можно смело браться за непривычные дела. При этом не стоит забывать о самочувствии – чтобы восстановить силы, надо расслабиться и отдохнуть.

Овен

Каждое свое действие Овнам нужно контролировать. Нежелательны чрезмерные нагрузки, позаботьтесь о здоровье. Вы можете получить очень выгодное предложение. Удовольствие доставят встречи с друзьями, время, проведенное с семьей и романтические свидания.

Телец

На пути к успехам Тельцы преодолеют много преград. В этом помогут энергия и умение выполнять непривычные задачи. Старайтесь не перенапрягаться, иначе ухудшится самочувствие. Можно купить немало хороших вещей. Не исключено романтическое приключение.

Близнецы

В карьере Близнецов ожидаются позитивные изменения. Желательно "навести мосты" с коллегами, приобрести выгодные связи. Финансовые операции сулят большую прибыль. Вечером хорошо бы отдохнуть от бытовых проблем и развеяться в приятной компании.

Рак

Добиться желаемых результатов Раки смогут без особых усилий. Есть шанс неожиданно получить значительную сумму денег. Будьте внимательнее при подписании документов. Наведите в доме порядок, избавьтесь от старых вещей. Уделите время любимому человеку.

Лев

Полная занятость на работе не позволит Львам отдохнуть. Занимаясь делами, сохраняйте самообладание и терпение, не упустите ни одной мелочи, иначе успеха не видать. От приобретений следует отказаться. В романтических отношениях нужно сгладить "острые углы".

Дева

Решать важные вопросы Девам лучше до полудня. Не исключена вероятность улучшить жилищные условия. С поддержкой авторитетных знакомых вы решите все финансовые проблемы. Воздержитесь от вложений средств и дальних поездок.

Весы

Справиться с массой дел, причем успешно, Весы сумеют, несмотря на очень напряженный график. Не отказывайтесь от командировки за границу – она будет полезной. Можно и рискнуть. Внезапно поступившие доходы придется истратить на подготовку к отпуску.

Скорпион

Все, за что бы ни взялись Скорпионы, надо обдумать. Не давайте деньги в долг, вам их не вернут. Отправляясь в поездку за рулем, будьте настороже. Экономия поможет приобрести давно желаемое. Ближе к вечеру посетите родных, обсудите с ними планы.

Стрелец

Для реализации больших замыслов Стрельцам нужно использовать несколько способов. Откроется перспектива найти новую работу, если это необходимо. Принимайте взвешенные решения. Воздержитесь от спонтанных покупок. Делиться секретами с друзьями не стоит.

Козерог

Преодолеть трудности Козерогам помогут умение держать себя в руках, аккуратность, осторожность и приобретенный ранее опыт. Есть вероятность получить неожиданную прибыль, а то и прибавку к зарплате. Не исключены знакомства и романтические встречи.

Водолей

Со многими давними проблемами Водолеи справятся, приложив немало усилий. Благодаря интуиции вы сможете не допустить прежних ошибок. Используя аналитические способности, вы добудете нужные сведения. Велик риск расстаться с любимым человеком.

Рыбы

Успех в работе гарантирован Рыбам, если они будут трудиться в команде. Смело принимайтесь даже за новые дела. Возможны полезные и необычные знакомства. Обязательно помогите близким. В личной жизни грядут перемены, если вы так хотите.

Ранее нумеролог назвала самыеудачные дни в 2021 году. В указанные даты получится добиться успеха во многом.

