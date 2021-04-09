В эту субботу не рекомендуется выяснять отношения у воды: можно сильно и надолго поссориться

Христиане 10 апреля поминают Иллариона Нового. Верили, что святой исцеляет людей, защищает посевы от вредителей, призывает дождь в засуху и дарует рыбакам богатый улов.

Традиции и обычаи 10 апреля

На Руси Иллариона прозвали Выверни оглобли. На санях уже было не проехать, и крестьяне действительно выворачивали из них оглобли и убирали до зимы.

Кроме того, наши предки чистили в этот день освободившиеся ото льда пруды.

Еще отмечали день мать-и-мачехи. В это время растение обычно зацветало, из его листьев готовили отвары и, добавляя другие травы, лечили от разных недугов.

Народные приметы на 10 апреля

Восходящее солнце закрывают облака, значит, пойдет дождь.

Иней и туман утром сулит богатейший урожай зерновых, овощей и фруктов.

Усевшиеся на верхушки деревьев сороки предупреждают о быстром завершении холодов.

Если снег еще лежит, скоро потеплеет.

Большое и красное солнце на закате предвещает хорошую погоду.

Глухо и долго слышатся раскаты грома – к ненастным ближайшим неделям.

Что нельзя делать 10 апреля

1. Не стоит выяснять отношения и ругаться у водоема.

2. Потрошить кур не разрешается.

3. Выворачивать карманы не положено.

4. Также не годится тушить свечи.

5. Запрещено хлопать дверью.

6. Не рекомендуется ссориться с родными и друзьями.

Что можно делать 10 апреля

1. Нужно завершить все начатые дела.

2. Желательно отложить все серьезные разговоры на другой день.

Ранее сообщалось, как на Пасху привлечь деньги и избавиться от болезней. Согласно приметам, успех и благополучие принесет богатый праздничный стол.

