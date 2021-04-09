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Христиане 10 апреля поминают Иллариона Нового. Верили, что святой исцеляет людей, защищает посевы от вредителей, призывает дождь в засуху и дарует рыбакам богатый улов.
Традиции и обычаи 10 апреля
На Руси Иллариона прозвали Выверни оглобли. На санях уже было не проехать, и крестьяне действительно выворачивали из них оглобли и убирали до зимы.
Кроме того, наши предки чистили в этот день освободившиеся ото льда пруды.
Еще отмечали день мать-и-мачехи. В это время растение обычно зацветало, из его листьев готовили отвары и, добавляя другие травы, лечили от разных недугов.
Народные приметы на 10 апреля
Что нельзя делать 10 апреля
1. Не стоит выяснять отношения и ругаться у водоема.
2. Потрошить кур не разрешается.
3. Выворачивать карманы не положено.
4. Также не годится тушить свечи.
5. Запрещено хлопать дверью.
6. Не рекомендуется ссориться с родными и друзьями.
Что можно делать 10 апреля
1. Нужно завершить все начатые дела.
2. Желательно отложить все серьезные разговоры на другой день.
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