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11 апреля в народном календаре получило название
Берещенье. В этот день на Руси поклонялись березе.
Наши предки отправлялись в березовые рощи. Считалось, что в этот день сок этого дерева становится целебным. Славяне издревле называли березу символом жизни.
Если ребенок заболел, то на Берещенье достаточно было легонько ударить его прутиком этого дерева, и хворь как рукой снимало – об этом рассказывали суеверные.
Верили крестьяне и в то, что такой прутик может уберечь дом от молнии – нужно лишь закрепить его на крыше.
Если по небу быстро плывут облака – жди хорошей погоды.
Услышать в этот день раскаты грома – к скорому похолоданию.
Если птицы стаями летят – погода будет очень ветреной.
Полный список народных праздников на апрель 2021 года читайте в нашем материале.
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