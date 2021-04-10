Приметы на 11 апреля: что нельзя делать в Берещенье

Приметы на 11 апреля: что нельзя делать в Берещенье
Фото: pixabay.com
Наши предки в этот день ходили в березовые рощи

11 апреля в народном календаре получило название Берещенье. В этот день на Руси поклонялись березе.

Что можно делать 11 апреля

Наши предки отправлялись в березовые рощи. Считалось, что в этот день сок этого дерева становится целебным. Славяне издревле называли березу символом жизни.

Если ребенок заболел, то на Берещенье достаточно было легонько ударить его прутиком этого дерева, и хворь как рукой снимало – об этом рассказывали суеверные.

Верили крестьяне и в то, что такой прутик может уберечь дом от молнии – нужно лишь закрепить его на крыше.

Что нельзя делать 11 апреля

  • На Руси считали, что на Берещенье души усопших приходили на Землю. Собирались они обычно у плакучих ив. Поэтому сидеть под этими деревьями 11 апреля было дурной приметой. Мол, так можно потревожить духов и поплатиться за это.
  • Крестьяне опасались водоемов в этот день. Считалось, что из водоема может показаться русалка и утянуть на дно.
  • Женщины 11 апреля не украшали волосы белыми лентами. По приметам, так можно обидеть березу и понести наказание.

Приметы на 11 апреля 2021 года

Если по небу быстро плывут облака – жди хорошей погоды.

Услышать в этот день раскаты грома – к скорому похолоданию.

Если птицы стаями летят – погода будет очень ветреной.

Полный список народных праздников на апрель 2021 года читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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