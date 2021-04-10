Астрологический прогноз расскажет, чего ожидать от последнего дня текущей недели

День обещает быть благоприятным. У многих представителей знаков Зодиака появится шанс реализовать давние планы. Для этого придется проявить решительность и силу воли. Возможны встречи с единомышленниками, которые принесут пользу.

Овен

Овнов ждет достаточно хороший день. Вы легко найдете общий язык с окружающими и сможете бесконфликтно доказать свою точку зрения. Не стоит забывать об отдыхе – времяпровождение с близкими или друзьями подарит заряд позитива.

Телец

11 апреля – напряженный день для Тельцов. Скорее всего вам придется разрываться между несколькими делами. Стоит быть готовыми к тому, что придется менять планы и на ходу подстраиваться под обстоятельства.

Близнецы

Первая половина дня обещает принести Близнецам негативные эмоции. Вам будет сложно расставить приоритеты и решить, за что браться в первую очередь. Ближе ко второй половине дня влияние позитивных тенденций усилится. Не упустите возможности взяться за что-то новое.

Рак

Звезды обещают Ракам завал в делах. Придется забыть про отдых и взяться за работу. Однако не стоит расстраиваться – благодаря поддержки со стороны поставленных целей удастся достигнуть гораздо быстрее.

Лев

Львам следует отказаться от спешки. В противном случае могут возникнуть ошибки и недопонимание с окружающими. Лучше полагаться только на себя: есть риск, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение.

Дева

11.04.21 – крайне благоприятный день для Дев. Вашей сильной стороной сегодня будет интуиция. Она подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации. Также вам удастся добиться успеха во многих делах.

Весы

Начало дня может преподнести Весам какие-либо негативные моменты. Не стоит принимать все близко к сердцу, иначе вы можете окончательно испортить себе настроение. Вторая половина дня будет более приятной. Вполне возможно, что вам поступят интересные предложения.

Скорпион

Скорпионов ждет удачный день. Вы будете с легкостью справляться с поставленными задачами, производя положительное впечатление на окружающих. Уделите время старым знакомым – их общество подарит вам массу приятных эмоций.

Стрелец

Звезды предупреждают – первая половина дня выдастся для Стрельцов крайне насыщенной. Получится добиться успехов в делах и показать себя в выгодном свете. В этом вам поможет полученный ранее опыт.

Козерог

11 апреля Козероги легко смогут найти союзников и единомышленников. Работа в тандеме поможет добиться желаемого результата гораздо быстрее. Вероятны встречи с давними друзьями, а также какие-то неожиданные новости.

Водолей

У Водолеев появится шанс переосмыслить свои прошлые действия. Вы поймете, какие ошибки допустили, и извлечете из этого хороший урок. Во второй половине дня вы скорее всего получите ответ на вопрос, который терзал долгое время.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит торопиться. Вы можете оказаться в крайне неоднозначной ситуации. Прислушайтесь к собственной интуиции и не пренебрегайте своим опытом. Постарайтесь не обращать внимания на критику – некоторые попросту хотят сбить вас с толку.

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