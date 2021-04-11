Звезды подскажут, что следует запланировать на понедельник

В этот день Луна будет находиться в знаке Овен. Такое положение ночного светила окажет серьезное влияние на поведение людей. Многие станут более импульсивными, а в каких-то вопросах даже опрометчивыми.



Овен

В этот день Овнам могут поступить заманчивые деловые предложения. Однако бездумно соглашаться на с виду выгодный проект не стоит. Обязательно взвесьте все за и против, велика вероятность, что денежные вложения будут потеряны.

Телец

Звезды советуют Тельцам провести понедельник, занимаясь активными видами деятельности. Лучше отправиться на воздух или сходить в спортивный зал. В семье и личных отношениях будет царить гармония.

Близнецы

День будет плодотворным, если Близнецы заранее распланируют ход своих действий. Представителям этого знака нужно быть аккуратнее при общении с посторонними людьми. Возможно, их влияние окажет на вас негативное воздействие.

Рак

Фортуна 12 апреля будет не на стороне Раков. Всех достижений придется добиваться упорным трудом. Вам следует быть очень внимательными и осмотрительными, излишние эмоции только повредят делу.

Лев

Неблагоприятный день. В понедельник Львов будут преследовать неурядицы на работе и дома. Невнимательность может привести к серьезной оплошности в расчетах или при переговорах. Деловые встречи лучше перенести, либо максимально тщательно к ним подготовиться.

Дева

12.04 будет сложным днем. Велика вероятность, что Девам придется серьезно перекроить планы на ближайшее будущее. Однако позитивный настрой и готовность к переменам развернут удачу в сторону представителей этого знака.

Весы

Звезды советуют Весам полностью положиться на собственную интуицию. В этот день подсказки от окружающих людей могут повести вас не в ту сторону. Решение поставленных начальством задач потребует от вас 100% концентрации.

Скорпион

Звезды сулят Скорпионам серьезные перемены в жизни. В понедельник все ваше внимание будет сконцентрировано на перипетиях на работе. Постарайтесь наладить отношения с коллегами и будьте внимательны с руководством.

Стрелец

День отлично подходит для проведения деловых переговоров. Сегодня удача будет на стороне Стрельцов. Также на 12 апреля можно наметить семейный поход в развлекательный центр или кинотеатр.

Козерог

С финансовыми транзакциями лучше повременить. Велика вероятность, что чужие махинации будут стоить Козерогам немалых денег. Также в этот день возможны конфликты в семье. От крупных покупок и шумных компаний лучше воздержаться.

Водолей

Неблагоприятный день. На работе начнутся склоки и плетение интриг. Постарайтесь абстрагироваться от авантюр других людей. Водолеям нужно быть максимально внимательными и не допускать ошибок в выполнении должностных обязанностей.

Рыбы

В понедельник Рыбам может повезти в финансовом плане. Доверьтесь вашим близким друзьям или родственникам. Их советы помогут добиться успеха. Также не исключена приятная встреча, которая в дальнейшем может перерасти в бурный роман.

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