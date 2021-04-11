Особое положение ночного светила способно обогатить просящего

Новолуние происходит каждый месяц. Это особый день, когда космические силы усиливают свое воздействие на судьбы людей. Для того чтобы изменить свою жизнь в положительную сторону, а также привлечь удачу, можно провести простые ритуалы.



В период новолуния ночное светило практически не заметно человеческому глазу. В это время люди чувствуют упадок энергии. Новолуние, которое состоится 12 апреля, получило название Огненное, так как событие пройдет под знаком стихии огня Овном.

Ритуал на привлечение денег

Для магического ритуала нужно будет обзавестись веником. В ночь природного явления необходимо налить в стакан воды, поставить посуду на подоконник и добавить в жидкость по три щепотки сахарного песка и соли. И после этого семь раз необходимо произнести:

"Золото Солнца да серебро Луны в дом (имя) придите, благодать и здравия принесите!"

В нетронутом состоянии стакан должен простоять трое суток. По утру на четвертый день нужно разместить веник ручкой от себя, обрызгать его заговоренной жидкостью и произнести:

"Силу даю, добром нарекаю! Дом мой храни, несчастья гони. Достаток в дом привлеки! Истина!"

Теперь веник нужно оставить неподалеку от входной двери ручкой вниз. Подметать им полы нельзя.

Как исполнить свои мечты

Загаданные в этот магический день желания могут исполниться в кратчайшие сроки. Для этого нужно приобрести блокнотик и прописать в нем сотню целей на ближайшее будущее. При этом писать про мечты нужно так, как будто они уже начали сбываться. Когда их реализация будет происходить наяву, цели постепенно следует вычеркивать и говорить спасибо Вселенной.

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