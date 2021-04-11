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Неделя с 12 по 18 апреля ознаменуется спокойствием и даже скукой. Однако это хорошее время, чтобы закрепить ранее появившийся успех в делах, а также наметить планы на будущее. Многим захочется разбавить серую рутину яркими впечатлениями, но стоит быть осторожными с мимолетными желаниями.
Овен
Представителей знака ждут прекрасные семь дней. У Овнов есть шанс услышать долгожданный звонок с предложением о новой работе или проекте. Соглашайтесь на новые авантюры в делах, если давно хотели что-то изменить в профессиональном плане.
Телец
Вас в эти семь дней будут разрывать знакомые и друзья. Многим потребуется помощь Тельца. Не отказывайте тем, кому действительно можете помочь. Это отвлечет вас от собственных проблем и поможет найти ответ на давно волнующий вопрос.
Близнецы
Близнецам, утопающим в бытовых и семейных проблемах, остро захочется сменить обстановку. Отправляйтесь в незапланированный отпуск, если есть возможность, или постарайтесь выбраться, хотя бы на день за город, чтобы посмотреть на свою жизнь под другим углом. Возможно, не все так плохо, и вам просто нужно хорошенько отдохнуть.
Рак
В среду Раков посетит вдохновение. У многих представителей знака откроется второе дыхание, чтобы найти пути самореализации. Не упускайте момент и попробуйте начать делать привычные дела по-новому.
Лев
Львам с 12 по 18 апреля астрологи рекомендуют заняться личной жизнью. Прислушайтесь к своей интуиции – она подскажет, что нужно сделать, чтобы привнести в свою жизнь новые эмоции.
Дева
Положение звезд сейчас на стороне Дев, гласит гороскоп на неделю. Представителям знака можно начинать новые дела и проекты. Чаще старайтесь выбираться из дома, разнообразная окружающая обстановка сейчас пойдет вам только на пользу.
Весы
Астрологи предупреждают, что начинать ремонт или строительство – сейчас не лучшее время. Посвятите его интеллектуальному труду. Весам можно записаться на курсы, сходить на тренинг или мастер-класс.
Скорпион
Представителей знака ждет насыщенная рабочая неделя. Скорпионам некогда будет отвлекаться на что-то кроме профессиональных задач. Однако сейчас это к лучшему. На выходных стоит заняться спортом, чтобы сбросить накопившуюся усталость.
Стрелец
Звезды указывают на то, что с 12 по 18 апреля Стрельцам стоит быть осторожнее с финансами. Сейчас не время делать большие покупки, отложите их на конец месяца. Также избегайте завистников и соперников на работе, чтобы не лишиться дополнительного заработка.
Козерог
Козерогам будет полезно провести время с семьей. Уделите время только родным: организуйте ужин, сходите вместе в кино или займитесь тем, что привыкли когда-то делать дружной компанией.
Водолей
Представителей знака ждет благоприятная неделя. Водолеи почувствуют прилив сил и смогут продемонстрировать окружающим свои лучшие качества, в том числе профессиональные. Не ленитесь чаще выбираться в свет.
Рыбы
Рыбам хорошее провести эти семь дней в уединении. Представителям знака стоит наметить точные цели и составить план по их реализации. Если сможете структурировать свои мечты, успех не заставит себя ждать.
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