Астрологический прогноз расскажет, что звезды приготовили каждому знаку зодиака на эти семь дней

Неделя с 12 по 18 апреля ознаменуется спокойствием и даже скукой. Однако это хорошее время, чтобы закрепить ранее появившийся успех в делах, а также наметить планы на будущее. Многим захочется разбавить серую рутину яркими впечатлениями, но стоит быть осторожными с мимолетными желаниями.

Овен

Представителей знака ждут прекрасные семь дней. У Овнов есть шанс услышать долгожданный звонок с предложением о новой работе или проекте. Соглашайтесь на новые авантюры в делах, если давно хотели что-то изменить в профессиональном плане.

Телец

Вас в эти семь дней будут разрывать знакомые и друзья. Многим потребуется помощь Тельца. Не отказывайте тем, кому действительно можете помочь. Это отвлечет вас от собственных проблем и поможет найти ответ на давно волнующий вопрос.

Близнецы

Близнецам, утопающим в бытовых и семейных проблемах, остро захочется сменить обстановку. Отправляйтесь в незапланированный отпуск, если есть возможность, или постарайтесь выбраться, хотя бы на день за город, чтобы посмотреть на свою жизнь под другим углом. Возможно, не все так плохо, и вам просто нужно хорошенько отдохнуть.

Рак

В среду Раков посетит вдохновение. У многих представителей знака откроется второе дыхание, чтобы найти пути самореализации. Не упускайте момент и попробуйте начать делать привычные дела по-новому.

Лев

Львам с 12 по 18 апреля астрологи рекомендуют заняться личной жизнью. Прислушайтесь к своей интуиции – она подскажет, что нужно сделать, чтобы привнести в свою жизнь новые эмоции.

Дева

Положение звезд сейчас на стороне Дев, гласит гороскоп на неделю. Представителям знака можно начинать новые дела и проекты. Чаще старайтесь выбираться из дома, разнообразная окружающая обстановка сейчас пойдет вам только на пользу.

Весы

Астрологи предупреждают, что начинать ремонт или строительство – сейчас не лучшее время. Посвятите его интеллектуальному труду. Весам можно записаться на курсы, сходить на тренинг или мастер-класс.

Скорпион

Представителей знака ждет насыщенная рабочая неделя. Скорпионам некогда будет отвлекаться на что-то кроме профессиональных задач. Однако сейчас это к лучшему. На выходных стоит заняться спортом, чтобы сбросить накопившуюся усталость.

Стрелец

Звезды указывают на то, что с 12 по 18 апреля Стрельцам стоит быть осторожнее с финансами. Сейчас не время делать большие покупки, отложите их на конец месяца. Также избегайте завистников и соперников на работе, чтобы не лишиться дополнительного заработка.

Козерог

Козерогам будет полезно провести время с семьей. Уделите время только родным: организуйте ужин, сходите вместе в кино или займитесь тем, что привыкли когда-то делать дружной компанией.

Водолей

Представителей знака ждет благоприятная неделя. Водолеи почувствуют прилив сил и смогут продемонстрировать окружающим свои лучшие качества, в том числе профессиональные. Не ленитесь чаще выбираться в свет.

Рыбы

Рыбам хорошее провести эти семь дней в уединении. Представителям знака стоит наметить точные цели и составить план по их реализации. Если сможете структурировать свои мечты, успех не заставит себя ждать.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь апрель.