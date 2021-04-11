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Православная церковь чтит в эту дату преподобного Иоанна Лествичника. Наши предки считали, что именно 12 апреля – единственный день в году, когда домовой беспричинно тоскует и хулиганит, и старались всячески ему угодить.
Традиции и обычаи 12 апреля
В тот день пекли лепешки и готовили кашу, чтобы задобрить разбушевавшегося домового. Угощения ставили у входной двери.
На Руси молились Иоанну Лествичнику, веря, что он пошлет на землю дождь, необходимый деревьям и растениям.
Что нельзя делать 12 апреля
1. На Руси старались в этот день не общаться с домовым.
2. Не стоит, по поверью, выходить из дома и подходить к окнам без причины.
3. Молодоженам нельзя ходить в гости к родственникам, иначе есть риск поссориться.
4. Нельзя выяснять отношения с другими людьми.
5. Также запрещен тяжелый физический труд.
6. Не стоит надевать вещи темных цветов, чтобы не накликать беду.
Что можно делать 12 апреля
Выпекали в эту дату сдобу в виде лесенки, олицетворяющей путь от нашего мира до Божьего Престола для покинувшей тело души. Такая выпечка обеспечивала, по поверью, Царствие Божие для домочадцев.
Приметы и суеверия на 12 апреля
1. Если начала цвести черешня, то самое время посадить кукурузу и свеклу.
2. Если в этот день грянул гром, то оставшаяся весна будет прохладной.
3. Если зацвели одуванчики, то летом жары ждать не стоит.
4. Почки на березе начали распускаться раньше, чем на ольхе – лето будет засушливым.
5. Дождь – к хорошему урожаю грибов в этом году.
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