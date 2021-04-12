Для перемен в жизни этот вторник определенно подходит

Луна 13 апреля растет в знаке Тельца. В этот день желательно воздержаться от необдуманных действий. Сначала надо взвесить все за и против, иначе силы и время будут истрачены напрасно. Воля и дисциплина позволят добиться успехов. Можно побывать у парикмахера, стилиста, дизайнера – они подскажут, как пути к обновлению внешности и домашнего интерьера.

Овен

Справиться со всеми делами Овнам помогут находчивость и терпение. Подходящий момент для оформления любых документов. Интуиция укажет решения финансовых вопросов. Семейным не стоит отлынивать от домашних дел. У одиноких намечается бурный роман.

Телец

Благодаря ответственности и серьезному подходу к работе Тельцы завоюют уважение коллег и руководителей. При заключении сделок и подписании договоров следует быть внимательнее. Откажитесь от поездок. В любовных отношениях неплохо бы поэкспериментировать.

Близнецы

Масса испытаний предстоит Близнецам. Чтобы избежать роковых ошибок, следует подмечать самые мелкие детали. Только сохраняя свой оптимизм, вы преодолеете все трудности. Позаботьтесь о родных, друзьях и особенно – о дорогом для вас человеке.

Рак

Нелегкое время будет у Раков. Придется заниматься и делами, и семьей, и здоровьем одновременно. Сдерживайте негативные эмоции в общении с окружающими. Не стоит тратиться на незапланированные приобретения. Велик риск попасть в аварию на дороге.

Лев

Для выполнения задач Львам потребуется много времени и сил. Однако нужно постараться, чтобы заслужить признание и получить новую должность. У семейных дома грядут счастливые перемены. Холостых ожидают приятные романтические знакомства.

Дева

Менять работу Девам нежелательно. Однако выгодные в плане карьеры и финансов предложения надо обдумать и выбрать те, в которых более подходящие условия. На досуге хорошо бы побыть с близкими или устроить романтический вечер с любимым человеком.

Весы

Трудиться Весам лучше на привычном месте, от командировок надо отказаться. Хорошую поддержку окажут друзья и знакомые. Воздержитесь от дальних поездок – они сильно вымотают и окажутся бесполезны.Не привлекайте посторонних к решению личных проблем.

Скорпион

Начатые дела Скорпионам нужно обязательно завершить. Выполняя важные задачи, опирайтесь на собственные знания и опыт. Больше времени проводите с единомышленниками. Можно купить новую одежду. Есть шанс встретить свою вторую половинку.

Стрелец

Не исключено, что Стрельцы получат выгодное предложение и смогут участвовать в перспективной работе. Возможны полезные знакомства и приобретение новых друзей. Поступившая новость может заметно и положительно изменить личную жизнь. Вечер посвятите отдыху.

Козерог

Достичь поставленной цели Козерогам поможет хорошо развитое внутреннее чутье. Решить важный вопрос вы сумеете после встречи с нужными людьми. После работы семейные будут заниматься домашними делами, холостым предстоит романтическое свидание.

Водолей

Многого добиться сумеют Водолеи, если будут верить в себя. Предложение давнего знакомого откроет заманчивую перспективу. Воздержитесь от споров с коллегами. Чтобы поправить финансовое положение, следует найти подработку. Избегайте ссор с близкими.

Рыбы

Благодаря поддержке родных вы преодолеете все трудности. Хорошо обдумайте решения финансовых вопросов. Отложите любые поездки на другой день. Расслабиться и восстановить силы помогут приятные занятия, прогулка или выезд на природу с хорошей компанией.

Ранее Василиса Володина озвучила астрологический прогноз на апрель. Второй месяц весны нынешнего года будет насыщенным.

