Приметы на 13 апреля: что нельзя делать на Ипатия Чудотворца

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать на Ипатия Чудотворца
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Не следует в этот вторник сидеть в темноте, иначе отношения в семье разладятся

Верующие 13 апреля особо чтут святого Ипатия. Это был игумен Руфианский. Он известен тем, что молитвами исцелял слепоту, помешательство, женское бесплодие и другие хвори.

Традиции и обычаи 13 апреля

В народе святого величали Чудотворцем. В этот день у его иконы просили избавления от недугов.

На Руси в этот день было принято белить деревья и наводить порядок в саду. Прошлогоднюю листву и мусор сжигали.

Также наши предки чистили все и мыли в доме. А еще чинили сломанное. Сжигали ненужные вещи, считая, что этим защитят жилье от пожара.

Народные приметы на 13 апреля

  • Плывущие по небу против ветра облака сулят дождь.
  • В стаи перелетные птицы собираются, значит, весна погожая будет.
  • Если на Ипатия ярко светит солнце, лето предстоит теплое, сверкнула молния – ожидается засуха.
  • Низкие облака предвещают холодную погоду.

Что нельзя делать 13 апреля

Нежелательно оставлять беспорядок в жилище, бросать немытую посуду. Сидеть в темноте тоже не рекомендуется. Не положено мужу и жене спать отдельно.

Целовать ребенка младше семи лет никому, кроме матери, не годится. Девушкам и женщинам не следует сплетничать и спорить.

Что можно делать 13 апреля

Положено убраться в доме, старье и хлам сжечь на костре. Еще пригодные вещи, которые стали не нужны, следует либо раздать близким, либо отдать в детдом или церковь. Хорошо поставить вокруг тяжелобольного домочадца столько свечей, сколько ему лет, зажечь их, а когда выгорят, бросить в реку или озеро: по поверью, это поможет занедужившему выздороветь.

Ранее стало известно, как провести Великий четверг. Этот день считается одним из основных на Страстной неделе.    

Полина ДОРОЖКИНА

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