В эту среду решить многие задачи поможет интуиция

Растущая Луна 14 апреля останется в Тельце. Это будет довольно неплохой день. Можно удачно вложить деньги, рассчитаться по кредитам. Желательно оказать помощь всем, кто об этом попросит. Полезными окажутся новые знакомства. Отношения с близкими наладятся и укрепятся.

Овен

Глобальных перемен в работе и финансах у Овнов не ожидается. Дел будет много, не на все хватит времени, некоторые придется отложить. Возможны разные неожиданности, и не все приятные. Не исключены разногласия и конфликты, в том числе с любимым человеком.

Телец

Все задуманное Тельцы выполнят. Успешные командировки могут способствовать повышению в должности. Можно пройтись по магазинам и немного развлечься – средств на это окажется достаточно. Вечером желательно побыть с семьей и в кругу близких.

Близнецы

Внезапные проблемы заставят Близнецов перенести запланированные дела. Друзья помогут найти выход из сложных ситуаций. Воздержитесь от азартных игр. Позаботьтесь о самочувствии – прогуляйтесь на свежем воздухе, отдохните.

Рак

Уверенность в себе и решительность потребуются Ракам. Будьте экономнее, откажитесь от лишних приобретений, чтобы не остаться на мели. Проявите внимание и заботу о близких. Не исключены приятные сюрпризы. Одинокие могут встретить свою вторую половинку.

Лев

Трудовые порывы Львов поддержит начальство. Удастся исправить все прежние ошибки и завершить начатое. Вероятны успехи и в финансовых делах. Подходящее время для перемен в личной жизни. Ближе к вечеру стоит хорошо отдохнуть и развлечься.

Дева

Добиться желаемых результатов Девам помогут решительность и правильное распределение времени. Не исключено материальное поощрение от руководства. Порадуют необычные приобретения. Возможны приятные сюрпризы, встречи, романтические знакомства.

Весы

Как можно больше разных дел отвлекут Весов от напрасных переживаний. Воспользуйтесь советами коллег. Принятие важных решений лучше отложить. Благоприятное время для обустройства жилья – ремонта, смены мебели. Избегайте ссор с родными.

Скорпион

Браться за все сразу Скорпионам нежелательно: это приведет к массе серьезных ошибок. Доверьтесь интуиции – она не подведет. Не исключено получение денег. Можно приобрести давно желаемое или отправиться в путешествие. Берегите силы и здоровье.

Стрелец

Укрепить авторитет на работе и повысить доходы Стрельцам по плечу. Разобраться с проблемами помогут надежные друзья. Больше ожидаемых окажутся финансовые поступления. Можно приобрести что-то для себя и родных или весело провести время, развлечься.

Козерог

С огромным количеством дел Козероги справятся, порученные начальством ответственные и срочные задачи успешно решат. Бурные эмоции желательно сдержать. Рационально расходуйте средства. Вечером нужно решить накопившиеся бытовые проблемы.

Водолей

Даже сложные задания Водолеи легко выполнят. Удастся разрулить финансовые проблемы и найти выход из самых запутанных ситуаций. От больших расходов надо воздержаться. Вечер хорошо провести с гостями. Также можно отправиться на романтическое свидание.

Рыбы

На работе у Рыб есть шанс получить более высокую должность. Чтобы уберечься от стрессов и нервных перегрузок, избегайте жарких споров и конфликтов. Вложение средств принесет доход в будущем. Найдите время для общения со старыми друзьями и знакомыми.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю – с 12 по 18 апреля 2021 года. Эти семь дней ознаменуются спокойствием и даже скукой.

