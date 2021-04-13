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Церковь 14 апреля поминает святую Марию. Изначально, будучи грешницей, эта девица из Египта, попав на Святую землю, испытала глубокое раскаяние и ушла в иорданскую пустыню. Там она прожила полвека в молитвах проводя каждый день.
Традиции и обычаи 14 апреля
На Руси дату именовали Мария Зажги снега, Заиграй овражки, поскольку в этот день обильно таял снег и разливались реки. Также величали Мария Пустые щи, ведь к этому времени запасы свежей и квашеной капусты заканчивались.
В память о святой и ее иноческих подвигах наши предки отказывались от сытной пищи и ели только пустые похлебки, а то и вовсе первое не готовили.
Еще бытовало поверье, что в этот день просыпается водяной. В городах считали, что нужно обманывать друг друга. Особенно популярно это было у незамужних девиц: они верили, что это поможет лукавить с парнями.
Народные приметы на 14 апреля
Что нельзя делать 14 апреля
1. Не следует убивать паука, сплевшего паутину на входной двери.
2. Ссориться и ругаться не положено.
3. Пересаливать пищу не разрешается.
4. Резать хлеб ножом не годится.
5. Запрещено незамужним входить в дом, не закрыв за собой дверь.
6. Не стоит беременным употреблять в пищу яйца.
7. Не рекомендуется устраивать роскошный ужин.
Что можно делать 14 апреля
1. Нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подковку рожками кверху.
2. Следует ломать хлеб рукой.
3. Надо закончить стирку и глажку.
4. Положено быть воздержаннее в пище и поведении.
Ранее "Утро.ру" писало, когда нельзя отдавать долги. Зная эти народные приметы, можно привлечь
денежную удачу.
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