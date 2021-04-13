Приметы на 14 апреля: что нельзя делать на Марью Пустые щи

Приметы на 14 апреля: что нельзя делать на Марью Пустые щи
Фото: imagebroker/Claudia Reitmeier/www.globallookpress.com
В эту среду не разрешается устраивать роскошный ужин, а то всю оставшуюся жизнь придется голодать 

Церковь 14 апреля поминает святую Марию. Изначально, будучи грешницей, эта девица из Египта, попав на Святую землю, испытала глубокое раскаяние и ушла в иорданскую пустыню. Там она прожила полвека в молитвах проводя каждый день.

Традиции и обычаи 14 апреля

На Руси дату именовали Мария Зажги снега, Заиграй овражки, поскольку в этот день обильно таял снег и разливались реки. Также величали Мария Пустые щи, ведь к этому времени запасы свежей и квашеной капусты заканчивались.

В память о святой и ее иноческих подвигах наши предки отказывались от сытной пищи и ели только пустые похлебки, а то и вовсе первое не готовили.

Еще бытовало поверье, что в этот день просыпается водяной. В городах считали, что нужно обманывать друг друга. Особенно популярно это было у незамужних девиц: они верили, что это поможет лукавить с парнями.

Народные приметы на 14 апреля

  • Звезд не видать на небе, значит, будет тепло.
  • Солнечная погода в этот день продлится несколько месяцев.
  • Большое половодье сулит много травы и ранний покос.
  • Облака кажутся синими – к потеплению и дождю.
  • Сырость на Марью предвещает урожай грибов.
  • Если гремит гром, лето ожидается теплое и ясное, если только молния сверкает – засушливое.

Что нельзя делать 14 апреля

1. Не следует убивать паука, сплевшего паутину на входной двери.

2. Ссориться и ругаться не положено.

3. Пересаливать пищу не разрешается.

4. Резать хлеб ножом не годится.

5. Запрещено незамужним входить в дом, не закрыв за собой дверь.

6. Не стоит беременным употреблять в пищу яйца.

7. Не рекомендуется устраивать роскошный ужин.

Что можно делать 14 апреля

1. Нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подковку рожками кверху.

2. Следует ломать хлеб рукой.

3. Надо закончить стирку и глажку.

4. Положено быть воздержаннее в пище и поведении.

Ранее "Утро.ру" писало, когда нельзя отдавать долги. Зная эти народные приметы, можно привлечь денежную удачу.    

Полина ДОРОЖКИНА

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