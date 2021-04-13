Какие знаки зодиака подстерегает опасность в мае: прогноз астролога

Какие знаки зодиака подстерегает опасность в мае: прогноз астролога
Фото: Утро.ру
Для кого-то последний месяц весны будет весьма непростым

Отдельных представителей зодиакального круга подстерегает настоящая опасность в мае 2021 года. Прогнозом на будущий месяц поделился знаменитый российский астролог Павел Глоба.

Козерог, Овен и Телец

Те, кто родился под этими знаками, как раз окажутся менее восприимчивыми к окружающим факторам. Однако и им не гарантировано безоблачное будущее в конце весны. Глоба объяснил, что главная опасность для обозначенного зодиакального круга заключается в риске заражения респираторными заболеваниями.

Рак, Скорпион, Рыбы

Водная стихия также рискует оказаться под ударом: не исключены проблемы в функционировании пищеварительной системы, а также с заболеваниями, связанными со зрением и зубами. Астролог советует избегать работ на высоте, чтобы снизить к минимуму риск получения опасной травмы.

Девы

Те, кто родился под этим знаком, должны проявлять крайнюю осторожность в обращении с огнем. Астролог предупреждает: не исключено получение серьезнейших ожогов. Салюты и весенние костры необходимо отложить до лучших времен.

Лев и Стрелец

Мощнейший психологический стресс. Следует абстрагироваться от конфликтов с окружающими как можно эффективнее. Этим представителям зодиакального круга надлежит соблюдать осторожность и беречь свои нервы везде – как на работе, так и дома. В противном случае негатив станет неизбежным явлением. Дело может дойти до проблем в личной жизни, пишет Kleo.

Весы, Водолей, Близнецы

Воздушная стихия столкнется с проблемами из-за риска заболеваний дыхательных систем. Хронические болячки напомнят о себе уже во второй половине мая, предупредил Глоба. 

Ранее Глоба поделился своим прогнозом на 2022 год.

Егор МАЛКОВ

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