Гороскоп на 15 апреля 2021 года

Гороскоп на 15 апреля 2021 года
Фото: pixabay.com
Общение с руководством и переход на другую работу в этот четверг нежелательны

Растущая Луна 15 апреля утром переберется в знак Близнецов. Деловые вопросы у многих будут решаться с трудом. Командировки на близкие расстояния  пройдут успешно, от других лучше отказаться. Дома не стоит затевать ни уборку, ни тем более ремонт.

Овен

Благодаря новым задачам Овны смогут открыть у себя новые способности. Поездки по делам дадут желаемые результаты. Воздержитесь от излишних эмоций, договаривайтесь с родными и друзьями. Служебный роман, если начнется, быстро сойдет на нет.

Телец 

Выполняя повседневную работу, Тельцам нужно сосредоточиться и быть выдержанными, чтобы не допустить ошибок. Полагайтесь только на собственные силы. После трудового дня наведите порядок в доме и отправляйтесь в театр или на выставку – это вас точно порадует.

Близнецы

Много трудиться придется Близнецам, и не напрасно – вас ждет денежная награда. Используя полученную информацию, можно рассчитывать на повышение в должности. Вечером не исключено приятное времяпрепровождение с интересными людьми.

Рак

Воплотить старые и построить новые планы сумеют Раки. Проблем не ожидается. Если обдумать поступившие предложения, можно найти дополнительный источник дохода. В общении с незнакомыми людьми нужно быть предельно осторожными. Отдохните с близкими.

Лев 

Быть внимательными при решении финансовых вопросов надо Львам: возможен обман. Не все гладко будет в семейных и романтических отношениях, вероятны разногласия и взаимные обиды. Велик риск возникновения бытовых проблем. Берегите здоровье.

Дева

Организованность и собранность поможет Девам выполнить даже самую большую работу. Приложив больше усилий, вы добьетесь желаемых результатов. Есть шанс получить подарок. Гармония и доверие будут царить в отношениях с любимым человеком.

Весы

Завершить все дела следует Весам. Не последнюю роль в общении сыграет эмоциональное состояние. Одиноким предстоит встреча со второй половинкой. Желательно придерживаться такого распорядка дня, при котором удастся вовремя питаться и отлично выспаться.

Скорпион

Браться за новые дела Скорпионам не рекомендуется. Не позволяйте использовать себя ради чьей-то выгоды. Есть вероятность получить премию. Однако на давнюю мечту придется экономить. Романтические отношения будут наполнены теплом.

Стрелец

Достичь поставленных целей Стрельцам удастся, если приложить максимум усилий. Пустите в ход все свое трудолюбие, и вам откроются отличные перспективы. Подходящее время для вложения средств и больших приобретений. Вечером уединитесь и отдохните.

Козерог

Для успеха в делах Козерогам не обязательно двигаться обычным путем, можно действовать и неординарно. Используйте советы окружающих. Финансовые трудности будут временными. Решения в личной жизни лучше принимать, не торопясь и все обдумав.

Водолей

Помогая другим, Водолеи не смогут добиться желаемых для себя результатов.  Не исключены ошибки и денежные потери. Расчетливость и тактичность помогут избежать появления недоброжелателей. Возможны приятные знакомства.

Рыбы

Заняться чем-то новым советуют звезды Рыбам. Хорошее время для покупок. Не исключены сюрпризы и подарки. Могут напомнить о себе давние проблемы, забудьте о них. Развлекитесь с друзьями, проведите время с любимым человеком. Следите за самочувствием.

На днях известный астролог Павел Глоба спрогнозировал, что готовит миру 2022 год  По его словам, человечество ожидают перестройка и глобальные катастрофы.

Полина ДОРОЖКИНА

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