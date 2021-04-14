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Православные 15 апреля особо чтут двух святых – Поликарпа и Тита. Один открыто проповедовал веру в Христа, за что был казнен. Другой известен как целитель и чудотворец.
Традиции и обычаи 15 апреля
В народе дату величали Поликарпов день или Тит-ледолом. Второе название пошло от того, что в это время лед на реках окончательно ломался.
Также именовали 15 апреля Бесхлебица и Бескормица. Это было связано с тем, что заканчивались все съестные припасы.
Крестьяне на Руси в этот день ели только хлеб и пили квас. Еще они проверяли в этот день семена на посев, те, что не годятся, выбрасывали.
Народные приметы на 15 апреля
Что нельзя делать 15 апреля
Не рекомендуется спать на несвежем постельном белье, а то весь оставшийся там негатив будет преследовать во сне и в жизни. Думать о плохом не стоит, иначе возможны несчастья.
Запрещено кормить ворон – они способны привлечь в дом беды. Тем, кто занимается продажей, не годится отдыхать: велик риск потерять всю прибыль.
Что можно делать 15 апреля
В этот день нужно петь, танцевать, играть, веселиться, тогда желания исполнятся, а проблемы исчезнут. Торговцам следует заработанное отнести в церковь или пожертвовать бедным. Дома надо вытряхнуть все подушки и одеяла, постелить свежее постельное белье – это поможет избавиться от бессонницы и хорошо выспаться.
Ранее стало известно, чтонельзя делать в выходные . Некоторые приметы и суеверия способны помочь избежать проблем и
прочих нежелательных трудностей.
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