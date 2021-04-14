Завершение весны будет богато на события

Не за горами наступление последнего весеннего месяца, мая. По мнению некоторых чтецов по звездам, этот период принесет человечеству серьезные перемены. Так, астролог Юлия Погорельченко обещает россиянам "веселый" и богатый на события месяц.



По мнению космического эксперта, в последний весенний месяц темп жизни жителей России ускорится. На смену относительно расслабленному апрелю придет интенсивный май. Все дело в том, что в этот период планету ждет влияние ряда событий, происходящих за пределами Земли.

"Мой совет: не расслабляться", – предостерегла звездная предсказательница на своей странице в "Инстаграм".

Уже 11 мая людей ждет новолуние. 26 мая произойдет полнолуние, и в эту же дату перед глазами наблюдателей за небесными перипетиями предстанет затмение ночного светила, с которого откроется летний коридор затмений.

По словам предсказательницы, в мае большую активность покажет Меркурий. А к концу месяца, с 30 мая, планета развернется в ретроградное положение. К слову, даже люди, далекие от изучения влияния космических объектов на жизнь обывателя, знакомы с понятием "ретроградный Меркурий". Этот термин уже стал мемом – такое положение далекой планеты не обещает жителям Земли ничего хорошего. Обычно Меркурий в ретрограде связывают с неудачами, катастрофами, плохим самочувствием и трагическими событиями.

Недавно был опубликован прогноз знаменитого российского астролога Павла Глобы на 2022 год. По мнению эксперта, мир ждет перестройка и глобальные катастрофы.