В эту пятницу ожидаются перемены в личной жизни

Луна 16 апреля продолжает расти в Близнецах. Достичь успеха удастся тем, кто возьмет на себя ответственность за все решения и действия. Фортуна может улыбнуться и отвернуться. Хорошо бы избавиться от всего, что мешает. Вечерняя прогулка и разговор с приятным человеком поможет восстановить силы.

Овен

Навыки руководителя потребуются в этот день Овнам. Умелое их применение даст свои плоды – вас ожидают денежные поступления. Есть шанс получить отпуск. Будьте терпеливее в общении с окружающими. Вечером неплохо бы устроить встречу с друзьями.

Телец

Благодаря умелому выстраиванию отношений с давними и новыми знакомыми Тельцы во многом смогут достичь успехов. Вы решите все финансовые вопросы, приобретете необходимые вещи. На романтических свиданиях не исключены приятные сюрпризы.

Близнецы

Изобретательность и креативное мышление помогут Близнецам добиться желаемых результатов. Спокойно отнеситесь к неожиданным дополнительным расходам. Уделите внимание семье. Желательно откровенно поговорить со второй половинкой.

Рак

На мелкие проблемы Ракам не стоит обращать много внимания. Займитесь новой большой работой, которой окажется немало. Не тратьте все, что есть при себе, иначе останетесь на мели. Чтобы поддержать здоровье, найдите время для активного отдыха.

Лев

Трудности поджидают Львов при воплощении замыслов. Рабочие планы лучше обсуждать в неформальной обстановке. Воздержитесь от дальних поездок. Если захотите, у вас может начаться бурный роман. Позаботьтесь о больном родственнике – он в этом нуждается.

Дева

Немало потрудиться придется Девам. Загруженность отвлечет от домашних проблем и поднимет настроение. Бытовые вопросы надо решить. Есть вероятность встретить человека, который станет любимым. Вечером звезды советуют выехать на природу.

Весы

На работе у Весов есть шанс получить денежную премию. Возможно, понадобится отправиться в срочную поездку. От неоправданных трат нужно воздержаться. Сложности в быту вы преодолеете. Полной гармонии в романтических отношениях пока не ожидается.

Скорпион

И высоких целей Скорпионы достичь способны. Полезной будет поддержка авторитетных людей. Благодаря настойчивости удастся сделать карьеру. Личную жизнь может изменить новое знакомство. Семейных порадует отдых с близкими и общение с детьми.

Стрелец

Уладить дела Стрельцы смогут без посторонней помощи. Ваши доходы вырастут, но много тратить не стоит, покупайте только нужное. Близким потребуется внимание. Устройте необычный ужин со второй половинкой – это поможет расслабиться и восстановить силы.

Козерог

Верно расставив приоритеты, Козероги успеют все и даже больше. За новые дела следует взяться с энтузиазмом и разумным азартом, тогда ждет успех. Будьте осторожны при обращении за деньгами в долг или кредитом. Возможно знакомство, которое перерастет в роман.

Водолей

Решить вопросы, связанные с деньгами, имуществом и документами, Водолеи смогут без особых усилий. Материальное благосостояние будет крайне нестабильно, поэтому откажитесь от лишних приобретений. В семье избегайте выяснения отношений и споров.

Рыбы

При выполнении новых задач Рыбы покажут себя как профессионалы. Есть шанс получить неожиданную прибыль и купить давно желаемое. Возможны встречи с интересными людьми. Не теряйте оптимизма. Поберегитесь за рулем и при обращении с острыми предметами.

До этого "Утро.ру" опубликовало гороскопна апрель 2021 года для всех знаков зодиака. Второй месяц весны подходит для того, чтобы взяться за что-то новое.

