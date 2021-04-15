Приметы на 16 апреля: что нельзя делать на Никиту Водопола

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать на Никиту Водопола
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Готовить первые блюда и жидкую еду в эту пятницу запрещено

Верующие 16 апреля поминают святого Никиту. Его считали защитником слабых – детей, больных, пребывающих в подавленном состоянии – и  чудотворцем. Говорили, что благодаря преподобному глухонемой молодой человек заговорил, к одному сумасшедшему вернулся разум, а из двух женщин были изгнаны бесы.

Традиции и обычаи 16 апреля

На Руси эту дату называли днем Никиты Водопола, и неспроста. В это время начинался ледоход и открывался рыболовный промысел.

Также наши предки отмечали день водяного. Верили, что именно в этот день он просыпается после зимней спячки злой, и, чтобы задобрить его, кидали в воду разные угощения.

Народные приметы на 16 апреля

  • Гром долго гремит, значит, погода испортится.
  • Дующий с севера ветер предвещает дожди.
  • Осадки в этот день – к затяжной и ненастной весне.
  • Раннее закрытие цветков мать-и-мачехи указывает на изменения в погоде.
  • Похолодание после первого грома сулит холодное лето.
  • Если ветер с юга дует, ожидается хорошая погода и богатый урожай.

Что нельзя делать 16 апреля

В этот день не стоит после мытья пола выливать воду в канализацию – это приведет к очень крупным расходам. Не рекомендуется кричать и шуметь у реки, озера, моря. Запрещено умываться проточной водой, иначе удача покинет.

Наблюдать за дракой собаки с кошкой тоже не следует, чтобы избежать в семье крупной ссоры. Еще не положено лить воду на стол: принимая важные решения, можно допустить серьезную ошибку. Готовить первые блюда и жидкую еду не годится.

Что можно делать 16 апреля

Нужно, умывшись отстоянной водой, вылить ее под молодое деревце, тогда прибудут энергия, счастье и денежная удача. Следует печь пироги с картофельной или капустной начинкой, готовить блюда из мяса. Хорошо бы устроить пикник на берегу озера или реки. Позволено отправляться на рыбалку.

Ранее сообщалось, как привлечь удачу и счастье в дом. Действенность примет и суеверий проверена многими поколениями.   

Полина ДОРОЖКИНА

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