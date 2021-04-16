Гороскоп на 17 апреля 2021 года

Гороскоп на 17 апреля 2021 года
Фото: Утро.ру
Для составления планов на ближайшее время и предстоящий отдых  эта суббота подходит

Растущая Луна 17 апреля останется в знаке Близнецов. Желательно отложить подписание важных документов и большие приобретения, тогда потери не страшны. Критиковать и осуждать родственников и друзей, тем более насмехаться над ними, не следует. Влюбленные сумеют договориться обо всем.

Овен

Если Овны выполнят всю необходимую работу и будут ценить время, им гарантирован успех. Есть вероятность неожиданно получить деньги. В романтических отношениях надо порадовать и удивить. Звезды советуют выехать на природу, лучше к речке или озеру.

Телец 

Реализовать задуманное Тельцы сумеют. Не верьте в обещания малознакомых людей о большом заработке. Займитесь укреплением здоровья, измените что-то во внешности. Избегайте шумных компаний. Лучше отправиться на море или в соседний город.

Близнецы

Находчивость и быстрота помогут Близнецам справиться со многими важными делами. Хотя финансовых трудностей не предполагается, следует подумать о рациональном расходовании средств. Возможны проблемы в общении с близкими и ухудшение самочувствия.

Рак

Поставив новые цели, Раки добьются их достижения. В работе нужно проявить инициативу, применить творческий подход. Хорошо бы заручиться поддержкой авторитетных людей. Появится шанс получить полезные знания. В личных отношениях полагайтесь на интуицию.

Лев 

За сверхурочный труд по просьбе руководства Львы будут щедро вознаграждены. Вам откроются новые перспективы. Для обсуждения серьезных вопросов следует выбрать другое время. В семье надо избегать конфликтов. Начавшийся  роман окажется коротким.

Дева

На пути к воплощению замыслов Дев не остановят ни преграды, ни проблемы. Благодаря выдержке и уверенности в себе вы выполните все задачи и добьетесь успехов. Крупные покупки лучше отложить. Вечером возможна романтическая встреча в необычной обстановке.

Весы

Подписывать важные документы и решать финансовые вопросы Весам нежелательно: велик риск оказаться обманутыми. От поездок хорошо бы отказаться – в них вас подстерегают серьезные неприятности. Проявите заботу о родителях. Личная жизнь наладится.

Скорпион

Во время обсуждения рабочих вопросов Скорпионам нужно избегать ссор с коллегами – это укрепит авторитет. Материальные проблемы решатся благодаря новому источнику дохода. Шумные вечеринки пока ни к чему, восстановите силы в спокойной домашней обстановке.

Стрелец

Добиться желаемых результатов Стрельцам удастся, если они сразу примутся за работу. При ее выполнении понадобятся внимание и сосредоточенность. Будьте осторожны в поездках – не исключена потеря документов. Расслабиться и отдохнуть получится на природе.

Козерог

Обычные задачи ожидают Козерогов, не исключены и перемены. Есть вероятность получить повышение в должности. Удачно все сложится и в финансовом плане. Воздержитесь от негатива в отношениях с близкими. Любимый человек будет особенно внимателен и заботлив.

Водолей

Для начала любого серьезного дела, активной деятельности и реализации задуманного Водолеям этот день подходит. Можно удачно вложить деньги, обустроить дом. Вечером побывайте в театре, клубе, кино, устройте посиделки с друзьями – не оставайтесь в одиночестве.

Рыбы

В стремлении достичь профессиональных успехов и подняться по карьерной лестнице Рыбам не стоит чрезмерно напрягаться, оставьте силы для семьи и поберегите здоровье. Найдите время для небольшого путешествия по красивым местам или поездки за город.

Ранее "Утро.ру" назвало самые вспыльчивые знаки зодиака. Такие мужчины и женщины опасны в споре.    

Полина ДОРОЖКИНА

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хре новых гадь лови народ(чуваки),без всякой,без опаски,за%арим всех хре новых гадь,но только по согласке !!!!гороскоп-это гадалка на казанском вокзале мо%квы
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