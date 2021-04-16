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Церковь чтит 17 апреля святого Иосифа. За веру его преследовали, отправляли в заточение и ссылали. Однако преподобный не отрекся и составил 300 богослужебных песнопений.
Традиции и обычаи 17 апреля
В народе Иосифа величали Песнопевцем. И называли дату в его честь. Также именовали день Ольховыми смотринами, ведь наши предки ходили полюбоваться на то, как зацветает это дерево.
А еще на Руси считали, что в это время просыпаются сверчки. Их пение было сигналом для начала пахоты.
Народные приметы на 17 апреля
Что нельзя делать 17 апреля
Не годится стирать постельное белье и полотенца – это приведет к сильной депрессии. Разглядывать увядшие растения тоже не стоит, а то обманет или предаст любимый человек.
Кричать на журавлей, прогонять и ловить их не разрешено, иначе можно навсегда потерять удачу и счастье. Есть черный хлеб нежелательно: велик риск обеднеть. Покупать новые вещи не стоит – они способны навлечь болезни и неприятности.
Развешивать постиранную одежду с прищепками не положено, или захлестнут эмоции, и можно наделать ошибок. Запрещено расчесываться: судьба запутается, и в жизни все пойдет не так.
Что можно делать 17 апреля
Позволено гадать на картах. Нужно есть только белый хлеб, тогда не исключена вероятность денежной прибыли. Стирку одежды лучше отложить, если же она необходима, то сушить надо, перекинув через веревку, без прищепок.
Ранее стало известно, какпривлечь к себе деньги. Соблюдая четыре правила, можно повысить свое
благосостояние.
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